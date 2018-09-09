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§ NG.kz
Горячую воду включат раньше объявленного срока в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33633
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.09.18 - 03:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сроки подачи горячей воды в Костанае менялись уже дважды. Сначала КТЭК после опрессовки планировала включить ГВС 28 августа, потом после сообщения АО "ГазтрансАймак" о ремонте газопроводов сроки передвинули до 10 сентября.
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§ drakon
Re: Горячую воду включат раньше объявленного срока в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14488
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.09.18 - 03:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну как там с горячей водой?... :-o
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§ alex_60
Горячую воду включат раньше объявленного срока в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1194
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.09.18 - 06:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Ну как там с горячей водой?...

Что, у вас не дали еще?
У нас тепленькая пошла.
Германию после кск наверное подключат.
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* Змея Подколодная
Горячую воду включат раньше объявленного срока в Костанае
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 506
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 09.09.18 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и где горячая вода?
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§ alex_60
Горячую воду включат раньше объявленного срока в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1194
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.09.18 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:

В Караганде.
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§ Алиса
Горячую воду включат раньше объявленного срока в Костанае
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4340
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 09.09.18 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Ну и где горячая вода?

вас же отписались чуть позже в статье - все претензии к ПКСК))))
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§ drakon
Горячую воду включат раньше объявленного срока в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14488
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.09.18 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
все претензии к ПКСК))))

Цыфризация - всё делать через компьютер... :lol: :oops:
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§ Victor Yang
Горячую воду включат раньше объявленного срока в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10908
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 09.09.18 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Ну и где горячая вода?

А я ещё пару дней бойлером попользуюсь - пусть вода в сетях нагреется как надо и грязь вся осядет.
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* Змея Подколодная
Горячую воду включат раньше объявленного срока в Костанае
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 506
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 09.09.18 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ПКСК Виктория наверно сегодня отдыхает. Подключать не собираются.
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§ seroff
Re: Горячую воду включат раньше объявленного срока в Костанае
seroff


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 212
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 09.09.18 - 19:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
туб диспансер вода бежит холодная ,зато КТЭК отписались ,что с утра пошла горячая по всем направлениям у нас задвижки с 10 часов открытые ,а горячая вода никак не дошла ,как всегда все отмазались и вода пойдёт 10 как и говорили
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§ Victor Yang
Горячую воду включат раньше объявленного срока в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10908
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 09.09.18 - 19:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
seroff:
у нас задвижки с 10 часов открытые ,а горячая вода никак не дошла

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778150&topic_id=35471&forumid=1&1536500020

На полный прогрев воды в тепловых сетях нужно около суток. Все претензии к физике.
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§ seroff
Re: Горячую воду включат раньше объявленного срока в Костанае
seroff


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 212
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 09.09.18 - 19:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
На полный прогрев воды в тепловых сетях нужно около суток. Все претензии к физике.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32231#778152

так писали они её всю ночь грели ,а теперь район кжби только завтра запустят
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