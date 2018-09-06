NG.kz Хорошо покатался: ЧБ, Москва, Питер



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 33633

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 23:23 В миру он, Алексей Мацарин, - руководитель отдела информационных технологий в ТОО «Твой шанс». Вне работы у него - семья, музыка и мотоциклы. Сидел, значит, он, полосы «НГ» верстал, в августе в очередной отпуск пошел. И бац — жена в Вотсапе присылает нам видео: Леша и Сукачев общаются на улице в городе-герое Москве... Ясно, что, когда путешественник вернулся, мы его обо всем допросили с пристрастием.

Читать статью



