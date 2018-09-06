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§ NG.kz
Хорошо покатался: ЧБ, Москва, Питер
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33632
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.09.18 - 23:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В миру он, Алексей Мацарин, - руководитель отдела информационных технологий в ТОО «Твой шанс». Вне работы у него - семья, музыка и мотоциклы. Сидел, значит, он, полосы «НГ» верстал, в августе в очередной отпуск пошел. И бац — жена в Вотсапе присылает нам видео: Леша и Сукачев общаются на улице в городе-герое Москве... Ясно, что, когда путешественник вернулся, мы его обо всем допросили с пристрастием.
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§ Vital
Хорошо покатался: ЧБ, Москва, Питер
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6075
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 06.09.18 - 23:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эх. Моя мечта мотоцикл. Завидую Алексею. Мы даже фотку сделали одинакова:)))


[Исправлено: Vital, 06.09.2018 - 22:25]

[Исправлено: Vital, 06.09.2018 - 22:30]
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§ Vital
Хорошо покатался: ЧБ, Москва, Питер
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6075
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.09.18 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Автор. Я тут маленько добавлю.


[Исправлено: Vital, 09.09.2018 - 16:40]
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§ Vital
Хорошо покатался: ЧБ, Москва, Питер
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6075
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.09.18 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Vital
Хорошо покатался: ЧБ, Москва, Питер
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6075
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.09.18 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Vital
Re: Хорошо покатался: ЧБ, Москва, Питер
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6075
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.09.18 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дот реальный
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§ Vital
Re: Хорошо покатался: ЧБ, Москва, Питер
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6075
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.09.18 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Битва пот питером. За душу берет.
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§ Vital
Re: Хорошо покатался: ЧБ, Москва, Питер
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6075
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.09.18 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
:-(
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§ Vital
Хорошо покатался: ЧБ, Москва, Питер
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6075
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.09.18 - 18:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

Остановился я. А Местные поминают их. Я с казахскими номерами они мне говорят: че друг тут твой дед? Я нет , нету тут моего деда. Дед мой в костанае на целене лег. А че? Че незя что ли почтить память русских солдат? Вы то че ? Бухая считаите что поминули? Срамата . Отдыхайте своими вопросами.

[Исправлено: Vital, 09.09.2018 - 17:07]
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