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≡ Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33632
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.09.18 - 20:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аким района пояснил, что деньги на установку статуи были привлеченными – она обошлась предпринимателям в сумму около 1 млн тенге. Новый бронзовый батыр обойдется предпринимателям в сумму около 40 млн тенге.
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§ dvb
Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра
dvb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 78
Регистрация: 01.08.14
Отправлено: 09.09.18 - 17:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
dvb:Может этот перс что-то и написал, но вот кипчаки об этом как-то миру сообщить забыли. То ли забыли, то ли писать сроду не умели, то ли еще что. В общем полмира завоевали, но никто об этом не знает. Ну, бывает.Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35456&post_id=778102&order=0&viewmode=flat&pid=778098&forumid=1#778102Всякое конечно бывает, да писать не умели, как великие империи распадались отразили другие народы у которых письменность была, те же китайцы, европейцы и.т.д. Письменность дело наживное, кириллицей пользовались ранее более 400 млн. человек, в настоящее время менее 200 млн. Ты же в РФ проживаешь, если бы ваша внешняя политика была бы более менее дружелюбной к соседям, тогда бы 500 млн. человек на кириллице писали. Сейчас же не средние века, на дворе 21 век, лучше жить в процветающем крепком государство, в мире и согласии с соседями и всем миром.Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35456&post_id=778139&order=0&viewmode=flat&pid=778128&forumid=1#778139


С основной темы быстренько соскочил. Ясно, что она мутная и из пальца высосанная.
Фактов крайне мало и трактовать их можно как угодно, что ваши современные историки с
дипломами местных пединститутов и делают.
При чем здесь кириллица, не понимаю. Мне вот абсолютно по барабану
какими буквами твои соплеменники будут пользоваться. Пишите хоть иероглифами.
И как выше справедливо заметили, старайся на русском писать без ошибок,
а то на 112 начинаешь смахивать. Но ты же с другого левела вашей иерархии, ведь так?
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* Kairat stayer
Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 199
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 09.09.18 - 18:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dvb:
С основной темы быстренько соскочил. Ясно, что она мутная и из пальца высосанная.
Фактов крайне мало и трактовать их можно как угодно, что ваши современные историки с
дипломами местных пединститутов и делают.
При чем здесь кириллица, не понимаю. Мне вот абсолютно по барабану
какими буквами твои соплеменники будут пользоваться. Пишите хоть иероглифами.
И как выше справедливо заметили, старайся на русском писать без ошибок,
а то на 112 начинаешь смахивать. Но ты же с другого левела вашей иерархии, ведь так?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778145&topic_id=35456&forumid=1&1536494631


Цитата:
dvb:


Почему, я всё разъяснил? Когда нет аргументов, сразу на личности переходите, я школу на казахском языке оканчивал в 1983 году при союзе, русский язык факультативом изучал, вы попробуйте на казахском языке излагать свои мысли, можно с ошибками.
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* Kairat stayer
Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 199
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 09.09.18 - 18:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
позволить отдать Крым под базы НАТО, которых и так вокруг РФ немеряно, игнорируя при этом желание населения вернуться в Россию - это благо для России, при чём тут защита стратегических интересов?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35456&viewmode=flat&sortorder=0&start=90


На ядерную державу никто нападать не будет, а базу НАТО в Украине Очакова строят. Китайцы в пример, внутренними делами занимались, указал же, ВВП страны подняли до 15,41% от мирового.
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