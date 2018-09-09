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§ NG.kz
Первый миллион пошел
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33632
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.09.18 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не было года, когда о жатве аграрии не говорили бы, что она проходит в сложных, неблагоприятных условиях. Нынешний год не исключение. Кампания стартовала еще 15 августа, однако десять дней спустя убрано было едва ли 200 тыс. га. Отставание от аналогичного периода прошлого года составило около полумиллиона гектаров. Область заливали дожди.
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§ Vital
Re: Первый миллион пошел
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6075
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.09.18 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

Тема супер.
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§ Vital
Re: Первый миллион пошел
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6075
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.09.18 - 16:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
;-)
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§ Vital
Re: Первый миллион пошел
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6075
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.09.18 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я счтиаю это труд мужиков, настоящих. Битва за урожай. Их труд реальный. Всем удачи!
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§ Vital
Re: Первый миллион пошел
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6075
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.09.18 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
;-)
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§ Vital
Re: Первый миллион пошел
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6075
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.09.18 - 17:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Золото
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