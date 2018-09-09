NG.kz Первый миллион пошел



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 33632

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 16:51 Не было года, когда о жатве аграрии не говорили бы, что она проходит в сложных, неблагоприятных условиях. Нынешний год не исключение. Кампания стартовала еще 15 августа, однако десять дней спустя убрано было едва ли 200 тыс. га. Отставание от аналогичного периода прошлого года составило около полумиллиона гектаров. Область заливали дожди.

Читать статью



