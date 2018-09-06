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≡ Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 7 из 8«1...5678»
§ NG.kz
Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33632
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.09.18 - 20:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аким района пояснил, что деньги на установку статуи были привлеченными – она обошлась предпринимателям в сумму около 1 млн тенге. Новый бронзовый батыр обойдется предпринимателям в сумму около 40 млн тенге.
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§ elektron
Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1887
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.09.18 - 21:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
будут обе - однозначно.. а там и третья подтянетсяИсточник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778057&topic_id=35456&forumid=1#778057

Ну Янговича подпрегём, как организатора, думаю проблем не будет! ;-) Он своё дело знает. А по финансам НГ подписать нужно, или ещё дальше пойти. Проект Юджин соорудит. Я при любом раскладе только "ЗА". Инициативу перенять не могу, далеко. А идею и реализацию всем чем смогу поддержу. Если до того дойдёт.
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§ Алиса
Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4340
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 08.09.18 - 22:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Если до того дойдёт.

если дойдет .. поживем - увидим))) А там сориентируемся по ситуации )))
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§ dvb
Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра
dvb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 78
Регистрация: 01.08.14
Отправлено: 09.09.18 - 03:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В общем, понял следующее. Какие-то кипчаки с 1030 года стали северными соседями Хорезма и заняли территории современного Казахстана, а, впоследствии, и степи Северного Кавказа, Приазовья и Северного Причерноморья согласно персидскому автору Насира Хосрова в XI веке. Может этот перс что-то и написал, но вот кипчаки об этом как-то миру сообщить забыли. То ли забыли, то ли писать сроду не умели, то ли еще что. В общем полмира завоевали, но никто об этом не знает. Ну, бывает.
Дальше больше. Завоевателей полмира, которые кипчаки, вдруг завоевали другие крутые ребята, которые из Золотой Орды. Что ж бывает и такое. Вот только свидетельств о Золотой Орде и ее войнах в истории полно, в том числе и письменных.
А вот о кипчаках как-то совсем ничего. Ну кроме того, что Венгрию нынешнюю завоевали когда-то. Эти же двое на лошадях приехавшие на ЭКСПО врать не будут.



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778065&topic_id=35456&forumid=1#778065

Я вот ни разу не сомневаюсь что в вики написано о кипчаках нынешними товарищами кои называют себя кипчаками

[Исправлено: dvb, 09.09.2018 - 03:16]
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* Kairat stayer
Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 199
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 09.09.18 - 08:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dvb:
Я вот ни разу не сомневаюсь что в вики написано о кипчаках нынешними товарищами кои называют себя кипчаками


Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778098&topic_id=35456&forumid=1&1536460118


Источников достаточно, Кипчаки (кыпчаки, в древнерусских летописях половцы, в европейских кумыки, китайских сеяньто и.т.д.).

Проще конечно озвучивать ихтамнебыло или ихтамнет. Ладно вике не верите, тогда по вашему составители универсальной электронной энциклопедии "Кругосвет", основанный на "Энциклопедии Кольера"-одного из трёх ведущих англоязычных универсальных энциклопедий, во главе с главным редактором А.В.Добровольским, с редакционным советом состоящий из числа авторитетных учёных тоже народ вводит в заблуждение. Так, там заметка опубликована, грамотные люди поймут, кстати автор явно не кипчак:

http://www.krugosvet.ru/enc/istoriya/KIPCHAKI.html
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§ alex_60
Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1193
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.09.18 - 08:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне лично смешно.
Вики.
Английские универсальные энциклопедии.
Два туриста.
Для бегуна это истина
Ну что ты так уж.
А что там твой друг Трамп говорит
По этому поводу?
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* Kairat stayer
Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 199
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 09.09.18 - 09:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dvb:
Может этот перс что-то и написал, но вот кипчаки об этом как-то миру сообщить забыли. То ли забыли, то ли писать сроду не умели, то ли еще что. В общем полмира завоевали, но никто об этом не знает. Ну, бывает.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35456&post_id=778102&order=0&viewmode=flat&pid=778098&forumid=1#778102


Всякое конечно бывает, да писать не умели, как великие империи распадались отразили другие народы у которых письменность была, те же китайцы, европейцы и.т.д. Письменность дело наживное, кириллицей пользовались ранее более 400 млн. человек, в настоящее время менее 200 млн. Ты же в РФ проживаешь, если бы ваша внешняя политика была бы более менее дружелюбной к соседям, тогда бы 500 млн. человек на кириллице писали. Сейчас же не средние века, на дворе 21 век, лучше жить в процветающем крепком государство, в мире и согласии с соседями и всем миром.
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* Kairat stayer
Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 199
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 09.09.18 - 09:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Мне лично смешно.
Вики.
Английские универсальные энциклопедии.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35456&post_id=778104&order=0&viewmode=flat&pid=778102&forumid=1#778104


Видно, что малограмотный человек, универсальная энциклопедия "Кругосвет" - русскоязычное издание, в редакционный совет входят российские учёные, структура, часть материалов заимствованна из англоязычных источников.

[Исправлено: Kairat stayer, 09.09.2018 - 09:27]
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* Kairat stayer
Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 199
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 09.09.18 - 09:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
А что там твой друг Трамп говорит
По этому поводу?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35456&post_id=778105&order=0&viewmode=flat&pid=778104&forumid=1#778105


Немножко не по теме, не хотел до твоего уровня опускаться, но отвечу: Д. Трамп как В.Путин говорит, что Казахстан является им стратегическим партнёром, мы в свою очередь являясь частью международного сообщества, стремимся построит демократическое правовое и светское государство. Принципе, что тебе объяснять, все равно не поймешь, ты же только критиковать горазд, конструктивный диалог, к сожалению не твоё. Сразу озвучиваешь, молчал бы.

[Исправлено: Kairat stayer, 09.09.2018 - 09:22]
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§ alex_60
Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1193
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.09.18 - 09:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
стремимся построит

Цитата:
Kairat stayer:
Принципе

Цитата:
Kairat stayer:
являясь


Не могу молчать. Когда вижу такое.
Которые еще и на английском хотят.
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§ таноми52
Re: Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 145
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 09.09.18 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ты же в РФ проживаешь, если бы ваша внешняя политика была бы более менее дружелюбной к соседям,

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32216&start=90#comment_1

Кайрат, Вы серьёзно утверждаете, что внешняя политика РФ ни боле, ни мене, не дружелюбна ко всем соседям? Этакий вот монстр-агрессор? А должна быть белой и пушистой и ни в коей мере не защищать свои стратегические интересы? Боюсь, что Вы слабо разбираетесь в политике
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§ Мишаня
Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 591
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 09.09.18 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
А должна быть белой и пушистой и ни в коей мере не защищать свои стратегические интересы?

В первую очередь страна должна защищать интересы своих граждан. А вот когда маломальски проблемы внутри страны будут решены, можно заняться имперскими амбициями. А сейчас путь: напугаем мир голой попой. Только мир воспринимает это как нелепое оскорбление, а не как мирового соперника. А народ... Народ, он дойная корова. Где уж простому народишку разобраться в политике!?
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* Kairat stayer
Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 199
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 09.09.18 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
В первую очередь страна должна защищать интересы своих граждан. А вот когда маломальски проблемы внутри страны будут решены, можно заняться имперскими амбициями. А сейчас путь: напугаем мир голой попой. Только мир воспринимает это как нелепое оскорбление, а не как мирового соперника. А народ... Народ, он дойная корова. Где уж простому народишку разобраться в политике!?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778120&topic_id=35456&forumid=1&1536483334


Цитата:
таноми52:
Кайрат, Вы серьёзно утверждаете, что внешняя политика РФ ни боле, ни мене, не дружелюбна ко всем соседям? Этакий вот монстр-агрессор? А должна быть белой и пушистой и ни в коей мере не защищать свои стратегические интересы? Боюсь, что Вы слабо разбираетесь в политике

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778120&topic_id=35456&forumid=1&1536483334


Да, большинству простых людей тяжело разобраться во всём, особенно когда телевизор озвучивает, что всё хорошо. Речь идет за Россию, но для сравнения приведу примеры и по Казахстану. Соответственно не буду озвучивать за последствия санкции, импортозамещения, аренду земель на Дальнем Востоке, повышение пенсионного возраста у соседей и.т.д. некоторые же простые граждане всё таки немножко разбираются в этих и других вопросах. Тем более в статистике разобраться много ума не надо. При этом, с развивающими странами конкурировать мы не можем, какие стратегические интересы защищать собрались госпожа Таноми? Мировая доля ВВП Штата Калифорния (США) больше всего ВВП Таможенного союза, ВВП США 24,41 от мирового, ЕС-22%, Китая 15,41%, вот последние стали с колен, которые в 50-60 годы прошлого столетия нищенствовали, они как говорить Мишаня внутренние проблемы практически решили, со временем когда ещё больше окрепнуть, будут претендовать на мировое экономическое господство. Пока ВВП России от мирового всего 1,77%, Казахстана 0,28%. С зоны ТС часть учёных давно уехали, по различным источникам только в американской Силиконовой долине живут и работают 40 тысяч российских ученых.

В других ветках обсуждают за здравоохранение, забота о здоровье населения важный фактор. На медицину от общего ВВП Казахстан тратит 3,4%, Россия 0,5% (ничего зазорного, количество населения, процентные отношения, доли разные). А вот с развитыми странами если сравнить, тогда разница как между небом и землёй. Например США 17%, Германия 11%, Япония 10%, у последних доля ВВП от мирового выше, аналогичная картина и по образованию.
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§ таноми52
Re: Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 145
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 09.09.18 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
какие стратегические интересы защищать собрались госпожа Таноми?

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32216&start=90#comment_1


Многословно, но вычленяю и суммирую, и для Мишани тоже:

позволить отдать Крым под базы НАТО, которых и так вокруг РФ немеряно, игнорируя при этом желание населения вернуться в Россию - это благо для России, при чём тут защита стратегических интересов? . Нужно средства в первую очередь бросить на "решение проблем внутри страны", закрыть "голую попу", надеясь, что страны-соперники будут умиротворённо смотреть, как РФ крепнет. И вот, когда все внутренние проблемы (а они будут всегда - ибо жизнь продолжается),будут решены, тогда "можно заняться имперскими амбициями" - кстати, что под ними имеется ввиду?).
Глубокие мысли у вас, господа!
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§ Vital
Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6075
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.09.18 - 16:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как же приятно читать умных женщин на форуме. Таноми52, Алиса. Ну и конечно красавица татарка Лиля. Какие же у нас девчата молодцы. А как удар держут. Молодцы. ;-)
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§ dvb
Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра
dvb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 78
Регистрация: 01.08.14
Отправлено: 09.09.18 - 17:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Так, там заметка опубликована, грамотные люди поймут, кстати автор явно не кипчак:http://www.krugosvet.ru/enc/istoriya/KIPCHAKI.htmlИсточник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35456&forumid=1&start=90&1536492820



Никогда не слышал об этом издании, но бог с ним. Почитал. Что там имеем?

Подавляющее большинство кипчаков вошло в состав Золотой Орды. Они ассимилировали монгольских
пришельцев и передали им свой язык. После 14 в. кипчаки вошли в состав татар, казахов, башкир,
карачаевцев, кумыков и др. народов.
Одно из казахских племен Среднего жуза в 16–19 веках носило название кипчаки.

Не густо. Вошли в состав многих народов, но казахи оказались самыми-самыми. Правопреемники в общем.
Словом, сами себя назначили, правда татар, башкир и прочих спросить забыли
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