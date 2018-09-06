





(Полноправные пользователи) Сообщений: 197

Регистрация: 28.05.18 (Полноправные пользователи)

Отправлено: - 15:28 Цитата: Мишаня:

В первую очередь страна должна защищать интересы своих граждан. А вот когда маломальски проблемы внутри страны будут решены, можно заняться имперскими амбициями. А сейчас путь: напугаем мир голой попой. Только мир воспринимает это как нелепое оскорбление, а не как мирового соперника. А народ... Народ, он дойная корова. Где уж простому народишку разобраться в политике!?



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778120&topic_id=35456&forumid=1&1536483334 В первую очередь страна должна защищать интересы своих граждан. А вот когда маломальски проблемы внутри страны будут решены, можно заняться имперскими амбициями. А сейчас путь: напугаем мир голой попой. Только мир воспринимает это как нелепое оскорбление, а не как мирового соперника. А народ... Народ, он дойная корова. Где уж простому народишку разобраться в политике!?Источник:



Цитата: таноми52:

Кайрат, Вы серьёзно утверждаете, что внешняя политика РФ ни боле, ни мене, не дружелюбна ко всем соседям? Этакий вот монстр-агрессор? А должна быть белой и пушистой и ни в коей мере не защищать свои стратегические интересы? Боюсь, что Вы слабо разбираетесь в политике



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778120&topic_id=35456&forumid=1&1536483334 Кайрат, Вы серьёзно утверждаете, что внешняя политика РФ ни боле, ни мене, не дружелюбна ко всем соседям? Этакий вот монстр-агрессор? А должна быть белой и пушистой и ни в коей мере не защищать свои стратегические интересы? Боюсь, что Вы слабо разбираетесь в политикеИсточник:



Да, большинству простых людей тяжело разобраться во всём, особенно когда телевизор озвучивает, что всё хорошо. Речь идет за Россию, но для сравнения приведу примеры и по Казахстану. Соответственно не буду озвучивать за последствия санкции, импортозамещения, аренду земель на Дальнем Востоке, повышение пенсионного возраста у соседей и.т.д. некоторые же простые граждане всё таки немножко разбираются в этих и других вопросах. Тем более в статистике разобраться много ума не надо. При этом, с развивающими странами конкурировать мы не можем, какие стратегические интересы защищать собрались госпожа Таноми? Мировая доля ВВП Штата Калифорния (США) больше всего ВВП Таможенного союза, ВВП США 24,41 от мирового, ЕС-22%, Китая 15,41%, вот последние стали с колен, которые в 50-60 годы прошлого столетия нищенствовали, они как говорить Мишаня внутренние проблемы практически решили, со временем когда ещё больше окрепнуть, будут претендовать на мировое экономическое господство. Пока ВВП России от мирового всего 1,77%, Казахстана 0,28%. С зоны ТС часть учёных давно уехали, по различным источникам только в американской Силиконовой долине живут и работают 40 тысяч российских ученых.



В других ветках обсуждают за здравоохранение, забота о здоровье населения важный фактор. На медицину от общего ВВП Казахстан тратит 3,4%, Россия 0,5% (ничего зазорного, количество населения, процентные отношения, доли разные). А вот с развитыми странами если сравнить, тогда разница как между небом и землёй. Например США 17%, Германия 11%, Япония 10%, у последних доля ВВП от мирового выше, аналогичная картина и по образованию.