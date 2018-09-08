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Куратор темы: drakon
§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14488
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.09.18 - 19:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
возвращается из Бахрейна.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778073&topic_id=25576&forumid=2#778073

А я думал из Пакистана... :lol:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1192
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.09.18 - 20:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А я думал из Пакистана...

с пересадками же.
через Гамбург.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1192
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.09.18 - 20:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну рассказывай, как раньше,
что закупил сегодня.
из просроченных.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14488
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.09.18 - 21:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
через Гамбург.

Доктор,что не позвонил,
я бы встретил... :lol: :-o
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14488
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.09.18 - 21:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Барбара ездила в "Свадебный лес". Вот такое

дерево - нашла. С шишками - круглыми,колючими.
Не знаю,как называется,может кто знает?... :lol: :oops:

[Исправлено: drakon, 08.09.2018 - 21:48]
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14488
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.09.18 - 22:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Там же она нарвала вот такие яблоки.

Красные. На вкус - чуть чуть сладкие.
Какой то странный вкус... :lol: :oops:
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1887
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.09.18 - 22:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Какой то странный вкус

Так может пчёлы не правильные опыляли? :-P
больно уж на помидоры похожи :lol:
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1887
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.09.18 - 22:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну или редиску! :lol:
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§ Алиса
Моя Деревенька и её окрестности.
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4340
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 08.09.18 - 22:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
вот такие яблоки.

какие-то химические на вид :oops:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14488
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.09.18 - 22:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
какие-то химические на вид

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778095&topic_id=25576&forumid=2#778095

Это в свадебном лесу. Я уже о нём писАл.
Не знаю,как сейчас, а раньше была традиция.
Молодожёны,после бракосочетания ехали
в этот лес и сажали дерево. Завтра сам
схожу,посмотрю,может табличка - сохранилась... :lol: :oops:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14488
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.09.18 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот соседи, грилят мясо,кушают. Кот наверное

кот тоже наверное - с нимию Тут я бац! По клавише,

И кот прибежал ко мне,молочка - попить. Мясо -
тяжёлый Продукт. Цыфризация - понимаш... :lol: :-)
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