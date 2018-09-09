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§ NG.kz
Почему одна лучше, чем три?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33630
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.09.18 - 13:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Медики и жители Рудного пытаются выяснить смысл объединения детской и взрослой больниц. Под обращением к премьер-министру РК о том, что население резко против этого, за 8 дней было собрано больше 900 подписей. Их ставят не только рудничане, но и тарановцы, качарцы, костанайцы - мамы детей, которые обращаются сюда за медицинской помощью для них, привозят инвалидов на реабилитацию. Они боятся, что в результате очередного реформирования это прекрасно оснащенное медицинское учреждение станет недоступно для них. Так же ставит вопрос и коллектив больницы.
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§ Мишаня
Re: Почему одна лучше, чем три?
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 591
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 09.09.18 - 13:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Здоровой нации не нужны больницы и врачи. Я рад за казахстанцев, что у них порядок со здоровьем. Раз самим не надо, может правительству стоит задуматься о мецицинском туризме?
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§ таноми52
Re: Почему одна лучше, чем три?
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 144
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 09.09.18 - 14:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нет ничего хуже реформ, бессмысленных и беспощадных.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=633&storyid=24633#778118

В точку! Ладно, на заре независимости всё ломали и перестраивали, надо и не надо. Но спустя более четверти века давайте уже спокойно, стабильно, без потрясений ЖИТЬ и РАБОТАТЬ!
Перестраивать, перетряхивать, ломать ради экономии на зарплате всего нескольких сотрудников? Ведь очевидно, что других плюсов нет. Воистину, если Бог захочет наказать, он лишает Разума
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