NG.kz Почему одна лучше, чем три?



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 13:36 Медики и жители Рудного пытаются выяснить смысл объединения детской и взрослой больниц. Под обращением к премьер-министру РК о том, что население резко против этого, за 8 дней было собрано больше 900 подписей. Их ставят не только рудничане, но и тарановцы, качарцы, костанайцы - мамы детей, которые обращаются сюда за медицинской помощью для них, привозят инвалидов на реабилитацию. Они боятся, что в результате очередного реформирования это прекрасно оснащенное медицинское учреждение станет недоступно для них. Так же ставит вопрос и коллектив больницы.

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