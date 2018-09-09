drakon Re: Николай ВОРОНИН: Перекосы цифровизации #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 14488

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:12 Цитата:

Я не знаю, как поможет буренке датчик в ее желудке,



Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32211 Я не знаю, как поможет буренке датчик в ее желудке,Источник:

Да очень просто - сидит в МСХ - мужик, и пялится

в Порнуху. Тут звонок,на мониторе появляется -

корова №1313,в Костанайской области- хочет

кушать.Он бац! Нажимает кнопку и корм -

посыпался в кормушку. Тут бац! Звонок. Корова №3116,

в Карагандинской области, быка - захотела. Он нажал

кнопку и бык - прибежал.Сделал дело и на отдых.

Как то так...