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§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: Перекосы цифровизации
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33630
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.09.18 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Щупальца цифровизации уже плотно охватили систему здравоохранения. Вообще-то переход на безбумажную медицину планировали организовать еще в 2004 году. И с тех пор каждый министр здравоохранения обещал, что это сделает именно он.
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* drakon
Re: Николай ВОРОНИН: Перекосы цифровизации
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14488
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.09.18 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как далеко "шагнула" - Казахстанская медицина.
Уже врачи - не нужны. Комп - лечит... :lol:
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* drakon
Re: Николай ВОРОНИН: Перекосы цифровизации
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14488
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.09.18 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Я не знаю, как поможет буренке датчик в ее желудке,

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32211

Да очень просто - сидит в МСХ - мужик, и пялится
в Порнуху. Тут звонок,на мониторе появляется -
корова №1313,в Костанайской области- хочет
кушать.Он бац! Нажимает кнопку и корм -
посыпался в кормушку. Тут бац! Звонок. Корова №3116,
в Карагандинской области, быка - захотела. Он нажал
кнопку и бык - прибежал.Сделал дело и на отдых.
Как то так... :lol: :lol: :oops: :-o
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* drakon
Re: Николай ВОРОНИН: Перекосы цифровизации
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14488
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.09.18 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На отдых не - мужик. Ему 8 часов нужно
быками - руководить, Бык - на отдых... :lol:
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