Kairat stayer Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра #95





(Полноправные пользователи) Сообщений: 196

Регистрация: 28.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:00 Цитата: dvb:

Может этот перс что-то и написал, но вот кипчаки об этом как-то миру сообщить забыли. То ли забыли, то ли писать сроду не умели, то ли еще что. В общем полмира завоевали, но никто об этом не знает. Ну, бывает.



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35456&post_id=778102&order=0&viewmode=flat&pid=778098&forumid=1#778102 Может этот перс что-то и написал, но вот кипчаки об этом как-то миру сообщить забыли. То ли забыли, то ли писать сроду не умели, то ли еще что. В общем полмира завоевали, но никто об этом не знает. Ну, бывает.Источник:



Всякое конечно бывает, да писать не умели, как великие империи распадались отразили другие народы у которых письменность была, те же китайцы, европейцы и.т.д. Письменность дело наживное, кириллицей пользовались ранее более 400 млн. человек, в настоящее время менее 200 млн. Ты же в РФ проживаешь, если бы ваша внешняя политика была бы более менее дружелюбной к соседям, тогда бы 500 млн. человек на кириллице писали. Сейчас же не средние века, на дворе 21 век, лучше жить в процветающем крепком государство, в мире и согласии с соседями и всем миром.