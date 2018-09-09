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§ NG.kz
Горячую воду включат раньше объявленного срока в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33628
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.09.18 - 03:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сроки подачи горячей воды в Костанае менялись уже дважды. Сначала КТЭК после опрессовки планировала включить ГВС 28 августа, потом после сообщения АО "ГазтрансАймак" о ремонте газопроводов сроки передвинули до 10 сентября.
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§ drakon
Re: Горячую воду включат раньше объявленного срока в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14483
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.09.18 - 03:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну как там с горячей водой?... :-o
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§ alex_60
Горячую воду включат раньше объявленного срока в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1189
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.09.18 - 06:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Ну как там с горячей водой?...

Что, у вас не дали еще?
У нас тепленькая пошла.
Германию после кск наверное подключат.
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