dvb Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра #92





(Полноправные пользователи) Сообщений: 76

Регистрация: 01.08.14 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 03:11 В общем, понял следующее. Какие-то кипчаки с 1030 года стали северными соседями Хорезма и заняли территории современного Казахстана, а, впоследствии, и степи Северного Кавказа, Приазовья и Северного Причерноморья согласно персидскому автору Насира Хосрова в XI веке. Может этот перс что-то и написал, но вот кипчаки об этом как-то миру сообщить забыли. То ли забыли, то ли писать сроду не умели, то ли еще что. В общем полмира завоевали, но никто об этом не знает. Ну, бывает.

Дальше больше. Завоевателей полмира, которые кипчаки, вдруг завоевали другие крутые ребята, которые из Золотой Орды. Что ж бывает и такое. Вот только свидетельств о Золотой Орде и ее войнах в истории полно, в том числе и письменных.

А вот о кипчаках как-то совсем ничего. Ну кроме того, что Венгрию нынешнюю завоевали когда-то. Эти же двое на лошадях приехавшие на ЭКСПО врать не будут.







Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778065&topic_id=35456&forumid=1#778065



Я вот ни разу не сомневаюсь что в вики написано о кипчаках нынешними товарищами кои называют себя кипчаками



[Исправлено: dvb, 09.09.2018 - 03:16]