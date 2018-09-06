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≡ Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33627
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.09.18 - 20:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аким района пояснил, что деньги на установку статуи были привлеченными – она обошлась предпринимателям в сумму около 1 млн тенге. Новый бронзовый батыр обойдется предпринимателям в сумму около 40 млн тенге.
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§ elektron
Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1887
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.09.18 - 21:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
будут обе - однозначно.. а там и третья подтянетсяИсточник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778057&topic_id=35456&forumid=1#778057

Ну Янговича подпрегём, как организатора, думаю проблем не будет! ;-) Он своё дело знает. А по финансам НГ подписать нужно, или ещё дальше пойти. Проект Юджин соорудит. Я при любом раскладе только "ЗА". Инициативу перенять не могу, далеко. А идею и реализацию всем чем смогу поддержу. Если до того дойдёт.
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§ Алиса
Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4339
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 08.09.18 - 22:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Если до того дойдёт.

если дойдет .. поживем - увидим))) А там сориентируемся по ситуации )))
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