elektron Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра #90





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1885

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:57 Цитата: Алиса:

будут обе - однозначно.. а там и третья подтянетсяИсточник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778057&topic_id=35456&forumid=1#778057 будут обе - однозначно.. а там и третья подтянетсяИсточник:

Ну Янговича подпрегём, как организатора, думаю проблем не будет! Он своё дело знает. А по финансам НГ подписать нужно, или ещё дальше пойти. Проект Юджин соорудит. Я при любом раскладе только "ЗА". Инициативу перенять не могу, далеко. А идею и реализацию всем чем смогу поддержу. Если до того дойдёт.