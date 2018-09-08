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§ NG.kz
Турсынай Кабыл победила на чемпионате Азии и Океании по пауэрлифтингу
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33627
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.09.18 - 21:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом сообщил Национальный паралимпийский комитет Казахстана в своем аккаунте в Инстаграм. А в феврале 2018 года Турсынай Кабыл стала бронзовым призером этапа Кубка мира по паралимпийскому пауэрлифтингу в Дубае (ОАЭ).
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§ Алиса
Re: Турсынай Кабыл победила на чемпионате Азии и Океании по...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4337
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 08.09.18 - 21:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодчина!!! Восхищаюсь этой девушкой!!!! Еще многих побед!!!!
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