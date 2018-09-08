elektron Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Дебри нашей медицины #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1885

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:45 По нормальному ни льготных лиц ни поборов не должно быть. Должна быть просто медицина, или вернее медицинское обслуживание в полном объёме. Как и во всём мире и с лечение раковых больных и с ДЦП и прочие заболевания, на которые стыдно сказать всем миром собирают. Прошу прощения, куда идут средства от нефти и газа? Не малые средства сказать так. А население всего 18 миллионов? Где деньги?