/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Дебри нашей медицины		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: Дебри нашей медицины
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33627
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.09.18 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Темой очередного «круглого стола», проведенного в Костанае народными коммунистами, стала очень злободневная проблема - услуги медицины для населения. Приглашались руководители профильных управлений и медучреждений. Откликнулись не все.
Читать новость

§ Козлов я
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Дебри нашей медицины
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 209
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 08.09.18 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медицина давно уже не сфера милосердия, а коммерческая структура, где главный стимул - вытряхивание денег из пациентов. И клятва Гиппократа или там заветы Эскулапа - не более чем анахронизм. Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32181?1536394660

Согласен на все 147 процентов!
Профайл

§ сайлау курманов
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Дебри нашей медицины
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2824
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 08.09.18 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
, господа чиновники ! вначале поднимите зарплату врачам и после спрашивайте , иначе за ваши гроши никогда качества не добьетесь
Профайл Посетить вебсайт

§ pro100tak
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Дебри нашей медицины
pro100tak


(Пользователи)
Сообщений: 199
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 08.09.18 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Врачу в обычной поликлинике не докажешь, что ты болен и при этом еще нуждаешься в льготных препаратах и т.п., в частной клинике не втолкуешь, что ты здоров.
И байка на этот счет. Врачи делятся на три категории: врачи - не дай бог, врачи - ну, с богом, и врачи от бога. С последней категорией - напряженка.
В медучреждениях, куда заходят бюджетные деньги, врачи больше занимаются писаниной для будущей статистики-отчетности, чем непосредственно диагностикой и лечением.
Профайл

§ Menden1968
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Дебри нашей медицины
Menden1968


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 54
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.09.18 - 20:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мало что меняется с поборами в больницах. По-прежнему требуют лекарства, шприцы, системы, стиральный порошок, перевязочный материал.

А вы вот господин Денисов могли бы написать статью где если вам известно в какой сфере сегодня в стране нет коррупции.Да и не под силу вам такое.Вроде что то делается но в тоже время гос. финансы пилятся аж у пилы зубья ломаются....
Профайл

§ alex_60
Аркадий ДЕНИСОВ: Дебри нашей медицины
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1188
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.09.18 - 20:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Menden1968:
Мало что меняется с поборами в больницах

Не назвал бы это поборами.
Это не от врачей зависит.
На експо и подобное есть.
На больных жителей нет.
Это система так настроена.
Профайл

* elektron
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Дебри нашей медицины
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1885
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.09.18 - 21:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По нормальному ни льготных лиц ни поборов не должно быть. Должна быть просто медицина, или вернее медицинское обслуживание в полном объёме. Как и во всём мире и с лечение раковых больных и с ДЦП и прочие заболевания, на которые стыдно сказать всем миром собирают. Прошу прощения, куда идут средства от нефти и газа? Не малые средства сказать так. А население всего 18 миллионов? Где деньги?
Профайл

* elektron
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Дебри нашей медицины
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1885
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.09.18 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кричали про независимость, что жить лучше будет!!! Где всё это???
Может потому и валит народ? Ни работы ,ни зарплаты, ни будущего, как минимум для детей.
Образование в упадке, медицина вообще в нуле. Куда дальше "независимость" от кого или от чего приведёт? К батырвм? так и так уже хватает вроде? Пора бы уже нуждами населения заняться...
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 29, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 29
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 92
Пользователей: 3
Всего: 95

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх