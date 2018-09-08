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Куратор темы: drakon
* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14479
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.09.18 - 19:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
возвращается из Бахрейна.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778073&topic_id=25576&forumid=2#778073

А я думал из Пакистана... :lol:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1188
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.09.18 - 20:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А я думал из Пакистана...

с пересадками же.
через Гамбург.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1188
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.09.18 - 20:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну рассказывай, как раньше,
что закупил сегодня.
из просроченных.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14479
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.09.18 - 21:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
через Гамбург.

Доктор,что не позвонил,
я бы встретил... :lol: :-o
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14479
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.09.18 - 21:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Барбара ездила в "Свадебный лес". Вот такое

дерево - нашла. С шишками - круглыми,колючими.
Не знаю,как называется,может кто знает?... :lol: :oops:

[Исправлено: drakon, 08.09.2018 - 21:48]
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