drakon Моя Деревенька и её окрестности. #13408





(Полноправные пользователи) Сообщений: 14475

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:15 Цитата: alex_60:

А ты что дома? Сегодня же закупочный день у тебя.



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778072&topic_id=25576&forumid=2#778072 А ты что дома? Сегодня же закупочный день у тебя.Источник:

Алекс, я просто уехал, а комп - не выключил.

Вот он наверное и показывал,что я тут.

Да, продают, Хреновина,называется.

Но я просто забыл сегодня купить Хрен.

Перец Чили,Томаты - всё есть.

А вот Хрена - нету. Теперь на следующей

неделе...