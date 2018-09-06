dvb Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра #83





(Полноправные пользователи) Сообщений: 75

Регистрация: 01.08.14 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:58 Цитата: Kairat stayer:



Цитата: Kairat stayer:

vb:Очень большой вопрос - имеют ли хоть какое-нибудь отношение нынешние казахи к кипчакам-половцам которые жили в Х-ХI веках и кто оказался в то время на КавказеИсточник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778051&topic_id=35456&forumid=1&1536381038В Грузии была Дидгорская битва (1121 год), по различным источникам там участвовало 40 000 кипчаков. Тогда войском кипчаков руководил половецкий хан Атрак, сын Шарухана. Сын Атрака от одной из грузинских княжон Кончак стал героем "Слово о полку Игореве", ты же россиянин, возможно интересовался и читал литературу о древней Руси. Так, этот Кончак помогал восходить князьям на киевский престол. Ну тут можно возразить сказать сказать как некоторые здесь, что сказки и былины. В то время три разных этноса – кипчаки, кимеки, куманы – соединенные одной степью в одну державу - Дешт-и-Кипчак, она же Кумания или Степь Половецкая в разных источниках, в настоящее время признана учёными историками. Чуть позже в половецкой степи появились монголы (1218 год), в битве возле реки Калке большая часть кипчаков погибло, часть стала служить монгольским ханам, часть переместилась на кавказ (до сих пор есть род кумыки в Дагестане) и еще дальше в Венгрию, последние составили костяк гусарских войск короля. В прошлом году двое из их потомков на лошадях прибыли на ЭКСПО в Астану, заметка в НГ была. Ну и разные времена кипчаки-мамлюки (рабы проданные на рынках) становились правителями, султан Бейбарс в Египте, Айбек правитель северной Индии и Афганистана.Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35456&forumid=1&start=75&1536400543 vb:Очень большой вопрос - имеют ли хоть какое-нибудь отношение нынешние казахи к кипчакам-половцам которые жили в Х-ХI веках и кто оказался в то время на КавказеИсточник:Грузии была Дидгорская битва (1121 год), по различным источникам там участвовало 40 000 кипчаков. Тогда войском кипчаков руководил половецкий хан Атрак, сын Шарухана. Сын Атрака от одной из грузинских княжон Кончак стал героем "Слово о полку Игореве", ты же россиянин, возможно интересовался и читал литературу о древней Руси. Так, этот Кончак помогал восходить князьям на киевский престол. Ну тут можно возразить сказать сказать как некоторые здесь, что сказки и былины. В то время три разных этноса – кипчаки, кимеки, куманы – соединенные одной степью в одну державу - Дешт-и-Кипчак, она же Кумания или Степь Половецкая в разных источниках, в настоящее время признана учёными историками. Чуть позже в половецкой степи появились монголы (1218 год), в битве возле реки Калке большая часть кипчаков погибло, часть стала служить монгольским ханам, часть переместилась на кавказ (до сих пор есть род кумыки в Дагестане) и еще дальше в Венгрию, последние составили костяк гусарских войск короля. В прошлом году двое из их потомков на лошадях прибыли на ЭКСПО в Астану, заметка в НГ была. Ну и разные времена кипчаки-мамлюки (рабы проданные на рынках) становились правителями, султан Бейбарс в Египте, Айбек правитель северной Индии и Афганистана.Источник:





Итак, повторяю вопрос - имеют ли хоть какое-нибудь отношение нынешние казахи к этим половцам которые жили в Х-ХI веках и кто оказался в то время на Кавказе?