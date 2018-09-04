211 Есть ли уголок психологической помощи на форуме? #47





(Только чтение) Сообщений: 4297

Регистрация: 25.07.15 (Только чтение) Отправлено: - 23:00 Цитата: лимон:

так как я по натуре замкнутый, мне не просто дается даже знакомство



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777694&topic_id=35415&forumid=2&1536079897 так как я по натуре замкнутый, мне не просто дается даже знакомствоИсточник:

Да кто из нас не замкнутый..

Я например тоже, никогда за ними не гоняюсь, проблема просто огромнейшая..

Однако ходил по кабакам, даже ради этого в такси был, начал общаться со многими как то от скуки что ли..

И представь себе, везде есть выбор и он огромен просто..

Сам не ожидал раньше такого, но я то смазливенький, девчонки бегать сами начинали, от 17ти и старше..

С детишками которые, от них отбоя просто нет, ели у тебя есть ребенок, то можно сразу..

И дочь судьи и дочь замакима были, просто я не подпускал к себе тех, кто зарабатывает больше меня, бухать с ними бухал..

Девчонка 17 лет. .

Точнее две их было, тогда как мне уже под 40..

С одной три года оттарабанил и вот она, думая что мне 35 , уже позвала в гости к родителям..

А мне то было уже наверно 41..

Я ей сказал нет, найди молодого..

До сих пор думаю, наверно зря так..

Одна в 21, я ее довез до ее деревни, а оказалось она меня с родоками познакомила..

Мне тогда 37 вроде было..

Деревня Докучаево, блин, я не стал брать телефоны, она меня искала практически 2 года..

Думаю мой поступок очень жесток был..