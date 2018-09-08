pro100tak Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Дебри нашей медицины #3





(Пользователи) Сообщений: 199

Регистрация: 31.07.14 (Пользователи) Отправлено: - 15:35 Врачу в обычной поликлинике не докажешь, что ты болен и при этом еще нуждаешься в льготных препаратах и т.п., в частной клинике не втолкуешь, что ты здоров.

И байка на этот счет. Врачи делятся на три категории: врачи - не дай бог, врачи - ну, с богом, и врачи от бога. С последней категорией - напряженка.

В медучреждениях, куда заходят бюджетные деньги, врачи больше занимаются писаниной для будущей статистики-отчетности, чем непосредственно диагностикой и лечением.