/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Водителя такси оштрафуют за проезд по территории школы в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Водителя такси оштрафуют за проезд по территории школы в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33626
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.09.18 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Автомобиль, проезжающий по стометровке двора школы № 4, корреспонденты “НГ” увидели 4 сентября. В это время ученики занимались на уроке физкультуры. Водитель такси привлечен к административной ответственности.
Читать новость

§ 211
Re: Водителя такси оштрафуют за проезд по территории школы в...
211


(Только чтение)
Сообщений: 4297
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.09.18 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех..
Все дело в том, что водятелов такси крышуют силовики..
А вот этот понт то нужен что ли?
Пусть перед таксистом извинятся..
Профайл

§ пешеход
Re: Водителя такси оштрафуют за проезд по территории школы в...
пешеход


(Пользователи)
Сообщений: 88
Регистрация: 18.08.16
Отправлено: 07.09.18 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Знаю этот район и там где едет автомобиль не находится на территории школы. Этот стадион относился вроде как к клубу "Спартак", а школа его использовала. Если это была бы территория школы, то ее огородили бы, облагородили. Деньги наверное выделяют на обустройство территории. А то убирать ее не убирают. говорят это не их территория, а тут видите ли притязания пошли. Там кажется еще с этой дороги въезды в дома есть.
Профайл

§ Сыкымы
Re: Водителя такси оштрафуют за проезд по территории школы в...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 430
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 08.09.18 - 02:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пешеход:
Знаю этот район и там где едет автомобиль не находится на территории школы.

А знаки, запрещающие движение по этой территории, там есть или нет? Школа здесь при чём?
Профайл

§ Артем Марусич
Водителя такси оштрафуют за проезд по территории школы в Костанае
Артем Марусич


(Журналисты)
Сообщений: 54
Регистрация: 27.04.18
Отправлено: 08.09.18 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обратная сторона знака видна на первом фото в левом верхнем углу. Вот его фото с другой стороны:


[Исправлено: Артем Марусич, 08.09.2018 - 12:10]
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 17, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 17
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 77
Пользователей: 0
Всего: 77

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх