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≡ Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33625
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.09.18 - 20:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аким района пояснил, что деньги на установку статуи были привлеченными – она обошлась предпринимателям в сумму около 1 млн тенге. Новый бронзовый батыр обойдется предпринимателям в сумму около 40 млн тенге.
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§ elektron
Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1882
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 07.09.18 - 18:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
соответствуищие документы?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35456&viewmode=flat&sortorder=0&start=60&1536323560

Ну под соответствующими документами я подразумевал и установку в том числе ;-)
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§ Victor Yang
Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10906
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 07.09.18 - 18:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Ну под соответствующими документами я подразумевал и установку в том числе

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35456&viewmode=flat&sortorder=0&start=75

Так это же будут документы на землю, а не на саму МАФ. А с памятником, исходя из статьи, будет два документа - на землю и на сам памятник.
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§ elektron
Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1882
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 07.09.18 - 19:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Так это же будут документы на землюИсточник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35456&viewmode=flat&sortorder=0&start=75&1536328630

почём сегодня Родиной торгуют? На такие мероприятия. Есть что ещё прикупить для буржуев? ;-)
Не ну а что? Пока силы и возможности есть, поставим может памятник основателям города. Если место достойное будет и цена сходная!

[Исправлено: elektron, 07.09.2018 - 15:24]
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§ Victor Yang
Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10906
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 07.09.18 - 21:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Есть что ещё прикупить для буржуев?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778033&topic_id=35456&forumid=1&1536333554

Не обязательно покупать /продавать. Но у участка земли должно быть прописано назначение. А памятник основателя - дело хорошее, но не вписывается в Рухани Жангыру - поэтому собирать придётся самостоятельно. А начать хотя бы с наименования какой-нибудь улицы в новом районе города.
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§ dvb
Re: Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи...
dvb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 74
Регистрация: 01.08.14
Отправлено: 08.09.18 - 03:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Я в Грузии служил в период союза, как-то в увольнении встретил грузина, тоже в возрасте-дедушку, спросил меня откуда, ответил из Казахстана, он говорит кипчак, отвечаю нет аргын. Он в ответ нет ты всё равно кипчак, повёл к себе домой, посадил на почётное место и рассказал как кипчаки при царе Давиде 4 им помогли в войне с превосходящими сельджуками, отстоят свои земли.Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32216&start=60&1536354543

Очень большой вопрос - имеют ли хоть какое-нибудь отношение нынешние казахи к кипчакам-половцам которые жили в Х-ХI веках и кто оказался в то время на Кавказе
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§ Kairat stayer
Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 190
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 08.09.18 - 11:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dvb:
Очень большой вопрос - имеют ли хоть какое-нибудь отношение нынешние казахи к кипчакам-половцам которые жили в Х-ХI веках и кто оказался в то время на Кавказе

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778051&topic_id=35456&forumid=1&1536381038


В Грузии была Дидгорская битва (1121 год), по различным источникам там участвовало 40 000 кипчаков. Тогда войском кипчаков руководил половецкий хан Атрак, сын Шарухана. Сын Атрака от одной из грузинских княжон Кончак стал героем "Слово о полку Игореве", ты же россиянин, возможно интересовался и читал литературу о древней Руси. Так, этот Кончак помогал восходить князьям на киевский престол. Ну тут можно возразить сказать сказать как некоторые здесь, что сказки и былины. В то время три разных этноса – кипчаки, кимеки, куманы – соединенные одной степью в одну державу - Дешт-и-Кипчак, она же Кумания или Степь Половецкая в разных источниках, в настоящее время признана учёными историками.

Чуть позже в половецкой степи появились монголы (1218 год), в битве возле реки Калке большая часть кипчаков погибло, часть стала служить монгольским ханам, часть переместилась на кавказ (до сих пор есть род кумыки в Дагестане) и еще дальше в Венгрию, последние составили костяк гусарских войск короля. В прошлом году двое из их потомков на лошадях прибыли на ЭКСПО в Астану, заметка в НГ была. Ну и разные времена кипчаки-мамлюки (рабы проданные на рынках) становились правителями, султан Бейбарс в Египте, Айбек правитель северной Индии и Афганистана.
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§ Алиса
Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4335
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 08.09.18 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Пока силы и возможности есть, поставим может памятник основателям города.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778051&topic_id=35456&forumid=1&1536383519

хммм... на них явно денег нету и не предвидится .... Они ж не батыры были... :oops:
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§ elektron
Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1882
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.09.18 - 11:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
хммм... на них явно денег нету и не предвидится Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778051&topic_id=35456&forumid=1&1536384024

Ну с миру по нитке! Можно проект создать. И на пожертвования установить. Было бы желание ;-)
Я боюсь основная проблема буде организационная, а не финансовая.
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