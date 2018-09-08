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§ NG.kz
Игрушки на 7 млн тенге получила костанайская детская деревня семейного типа “Жануя”
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33625
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.09.18 - 10:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очки и шапки для плавания, рюкзаки к школе, сумки для второй обуви, машинки и роботы, кубики Рубика, куклы и другие игрушки получили десятки детей. Нам показали место, где сложили поступившие игрушки.
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§ таноми52
Re: Игрушки на 7 млн тенге получила костанайская детская деревня...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 142
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 08.09.18 - 10:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а теперь у каждого ребенка есть свой велосипед, свой скейт, свой самокат.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32228?153638068

Перебор!Дети должны делиться друг с другом, как в хорошей семье, учиться чем-то жертвовать ради другого. Какие семьянины из них вырастут? И потом, что легко достаётся, то не ценится!
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