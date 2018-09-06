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§ NG.kz
Пункты приема металла проверили сотрудники ГКП "Костанай-Су" и полицейские в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33624
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.09.18 - 19:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За 8 месяцев 2018 года в Костанае украли 256 крышек люков канализационных и водопроводных колодцев, а за аналогичный период 2017 года - 643. Один люк с крышкой обходится ГКП “Костанай-Су” в 25 000 тенге.
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§ 211
Re: Пункты приема металла проверили сотрудники ГКП...
211


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Сообщений: 4297
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.09.18 - 19:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бить клиентов нельзя, кем бы они не были.
Это бизнес и ничего лишнего..
Тогда не держи такой пункт..
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§ 211
Re: Пункты приема металла проверили сотрудники ГКП...
211


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Сообщений: 4297
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.09.18 - 21:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вообще костанайцы сами тащут и потом гоня на автамабиле, плачут что попадают в ямы и обвиняют еще кого то третьего..
Пора бы понять, не они такие, мы такие..
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§ Сыкымы
Re: Пункты приема металла проверили сотрудники ГКП...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 430
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 06.09.18 - 22:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Это бизнес и ничего лишнего..
Тогда не держи такой пункт..

Мдааа, такие "бизнесмены" не брезгуют ничем... Ещё и советы раздают. Что такое табличка с могилки в их понимании? Всего лишь кусок металла. А мародёры, разоряющие могилки - клиенты, которых нужно уважать. Ничего лишнего, но и ничего святого...
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§ Сыкымы
Re: Пункты приема металла проверили сотрудники ГКП...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 430
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 06.09.18 - 22:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
ообще костанайцы сами тащут и потом гоня на автамабиле, плачут что попадают в ямы

Ну да, на люках и табличках с могилок себе авто подняли... А таскают по привычке, с виду приличные люди. Ты, случаем, не таким способом на мечту насобирал?
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§ Сыкымы
Re: Пункты приема металла проверили сотрудники ГКП...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 430
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 06.09.18 - 22:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ааа, я и забыл, ты ж отруби тырил, а это совсем другой бизнес... Ну всё равно, недалеко ушёл, по себе людей судишь.
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§ Menden1968
Пункты приема металла проверили сотрудники ГКП "Костанай-Су" и полицейские в Костанае
Menden1968


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Сообщений: 53
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.09.18 - 00:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ааа, я и забыл, ты ж отруби тырил, а это совсем другой бизнес... Ну всё равно, недалеко ушёл, по себе людей судишь.

Да это было было уже давно в триклятое коммуняцкое время,тогда все тащили и я пёр,скажи чё я лысый тогда все тындили ,ведь я не хужи их.Правда сейчас на люки силёнки уже не те....

Тут и любопытство меня раздирает Маик а вот в то время какой больше выхлоп был с отрубей или люков .Заранее благодарю за ответ...
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§ 211
Пункты приема металла проверили сотрудники ГКП "Костанай-Су" и полицейские в Костанае
211


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Сообщений: 4297
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.09.18 - 03:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Мдааа, такие "бизнесмены" не брезгуют ничем...

Ни один, ни один в мире бизнесмен не брезгует деньгами, а именно своим бизнесом, который и создается ради денег..
Что, рестораны не обслуживают убийц или педофилов и не принимают от них деньги?
Парикмахерские?
Таксисты?
Работники аэрофлота, пассажироперевозок и других услуг, не обслуживают последних наркот ради бабла?
Ну слушай, если они будут бить каждого нарушевшего правила в жизни клиента, и клиентов то не будет на 100 процентов, кроме разве что детишек до трех лет..
Это бизнес, и ты его создал ради денег, а деньги никак не пахнут..
Тот же могильщик, выручивщий за это какие то деньги, пойдет в бизнесмену за водярой и хлебом в магазин, а может школяра своего на базар потащит и купит ему тетрадей..
Что, бизнесмены скажут так - Не продадим, давай декларацию на бабло?
В банк отнесет долги перекрыть, банк тоже не возьмет?
Да уш..
Вот это отпад..
Какое Глупейшество..
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§ 211
Пункты приема металла проверили сотрудники ГКП "Костанай-Су" и полицейские в Костанае
211


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Сообщений: 4297
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.09.18 - 03:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Menden1968:
вот в то время какой больше выхлоп был с отрубей или люков .Зара

В конце 90х был только один год, когда те, кто продавал отруби обогатились и стали миллионерами..
Благодаря газете Шанс, я встрял в эту струю и за полгода купил квартиру в самом центре Костаная..
Про люки не знаю,
Занимался сперва свиньями, попал, оттуда на отруби ушел, как говорится свиньи, хоть с ними и попал, стали катализатором отрубного бизнеса..
Заодно пахал в ресторанном бизнесе плюс пригласили в Казино..
Все это вкупе дало какие то плоды, и тогда я все бросил и ушел в свой маленький бизнес, подняв себе зарплату с пяти тысяч в месяц, потом до ста долларов в Казино и потом целых 40 тысяч в месяц на недвижимости..
С казино увольнялся 8 месяцев, не увольняли, еле ушел..
А вот люков там не было..
Железяки вообще не мое..
Спроси у этого, кто гнет понты что лупит своих клиентов..
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§ 211
Пункты приема металла проверили сотрудники ГКП "Костанай-Су" и полицейские в Костанае
211


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Сообщений: 4297
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.09.18 - 03:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
таскают по привычке, с виду приличные люди.

Да да..
Идет приличный бомж, еле двигающийся, увидал люк, взял и отнес на конец города пешочком, попутно прихватив по дороге еще пяток другой..
По моему ты опять глупишь так сказать..
Бомжи люки не тащат!
С табличками и тд и тп, такая же история..
Этим бизнесом занимаются вполне вменяемые и приличные люди, которые знают что такое цена деньгам, а это сами деньги..
Как и гробокопатели, как и работники моргов, как и похоронные агенства, зарабатывающие десятки миллионов в месяц..
Неприлично с умерших, точнее их горем убитых родичей сдирать бабло, но тем не менее никто с этим не спорит?
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§ Menden1968
Пункты приема металла проверили сотрудники ГКП "Костанай-Су" и полицейские в Костанае
Menden1968


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 53
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.09.18 - 20:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спроси у этого, кто гнет понты что лупит своих клиентов..

Добро Марик как приеду к вам погостить специально оббегу все пункты приёма и узнаю.Там у нас на Уральской был пункт приёма не знаю живой ещё или нет.....
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§ Сыкымы
Пункты приема металла проверили сотрудники ГКП "Костанай-Су" и полицейские в Костанае
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 430
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 08.09.18 - 00:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Работники аэрофлота, пассажироперевозок и других услуг, не обслуживают последних наркот ради бабла?

На самолёт он денег за всю оставшуюся не насобирает, не надо утрировать. К тебе, как таксисту, подойдёт он - ты его повезёшь? Чё свистеть-то? Таксист, видя чела в непрезентабельном виде, первым делом требует денег показать. Ты чё на публику незнающую играешь-то?
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§ Сыкымы
Пункты приема металла проверили сотрудники ГКП "Костанай-Су" и полицейские в Костанае
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 430
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 08.09.18 - 01:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Идет приличный бомж, еле двигающийся, увидал люк, взял и отнес на конец города пешочком, попутно прихватив по дороге еще пяток другой..
По моему ты опять глупишь так сказать..
Бомжи люки не тащат!

Не надо тут рассказывать - на что способен индивидуум, особенно в компании таких же страждущих, имеющих острое желание употребить что-нибудь эдакое, способное ударить по мозгам. Жизненный опыт любого взрослого человека опровергает твой лепет.
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§ Сыкымы
Пункты приема металла проверили сотрудники ГКП "Костанай-Су" и полицейские в Костанае
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 430
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 08.09.18 - 02:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Что, рестораны не обслуживают убийц или педофилов и не принимают от них деньги?

У них на лбу написано или на одежде, что они убийцы и педофилы? Они с окровавленным ножом в ресторан приходят или с членом навыставку? Ты что с чем сравниваешь?
А когда тебе приносят табличку с двумя датами через тире и под ними ФИО - ты тоже "дурака включишь"? Типа, хз что сия табличка означает? А если тебе, не дай Бог, принесут табличку с могилы твоих родителей - ты тоже этих "клиентов" оправдаешь? Адвокат х**в!Ну, как же, бизнес есть бизнес и деньги не пахнут, так ведь? Или, другой вариант, с чьих угодно могил, только не от моих близких? Так, что ли?
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