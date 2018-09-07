пешеход Re: Водителя такси оштрафуют за проезд по территории школы в... #2





(Пользователи) Сообщений: 88

Регистрация: 18.08.16 (Пользователи) Отправлено: - 16:24 Знаю этот район и там где едет автомобиль не находится на территории школы. Этот стадион относился вроде как к клубу "Спартак", а школа его использовала. Если это была бы территория школы, то ее огородили бы, облагородили. Деньги наверное выделяют на обустройство территории. А то убирать ее не убирают. говорят это не их территория, а тут видите ли притязания пошли. Там кажется еще с этой дороги въезды в дома есть.