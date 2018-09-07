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§ NG.kz
Курс тенге не будет значительно влиять на цены - Сулейменов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33624
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.09.18 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Колебания курса оказывают эффект на продовольственную корзину, но значительного влияния на рыночные цены не будет, заверил министр национальной экономики Тимур Сулейменов.
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§ Йцукен
Re: Курс тенге не будет значительно влиять на цены - Сулейменов
Йцукен


(Пользователи)
Сообщений: 19
Регистрация: 25.05.18
Отправлено: 07.09.18 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну все побежали опустошать полки магазинов
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§ 211
Re: Курс тенге не будет значительно влиять на цены - Сулейменов
211


(Только чтение)
Сообщений: 4297
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.09.18 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и хорошо что курс немного поднялся, сколько ждать то можно было..
Ну а товары..
Уже повышаются, по крайней мере вместо скидок начали предлагать уже рассрочку..
Хороший знак, что на процентов 20 будет все дорожать.
Ждем нового года , там то попробуют что то..
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§ olegggon
Re: Курс тенге не будет значительно влиять на цены - Сулейменов
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 916
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 07.09.18 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Хороший знак, что на процентов 20 будет все дорожать

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32225


Для кого хотелось бы знать это хороший знак. Хороший знак что ещё больше людей будут в нищету уходить???? 🤪
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§ 211
Курс тенге не будет значительно влиять на цены - Сулейменов
211


(Только чтение)
Сообщений: 4297
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.09.18 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
olegggon:
Хороший знак что ещё больше людей будут в нищету уходить???? 🤪

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777986&topic_id=35463&forumid=1&1536312285

Хороший знак чтобы не верить в чудеса..
Ну давно и это я говорил, нужно было делать 420, лучше сразу быть плохим, чем все равно потом остаться им..
Так жы хоть стабфонд немного больше сохранили..
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§ pro100tak
Re: Курс тенге не будет значительно влиять на цены - Сулейменов
pro100tak


(Пользователи)
Сообщений: 198
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 07.09.18 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такой прямой корреляции быть не должно.
Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32225?1536321128
Ее почти нет там, где преобладает ручной труд в СХ (подворья с бычком или поросенком, 10-ю литрами молока, и то перекупщики поднимают), а там, где есть механизация с переработкой на оборудовании, которое не само по себе, а эл.энергию хочет, там-то растет (растет ГСМ, запчасти, само оборудование или техника и др и пр.). Потом получается, что примерно за каждые 5 лет цены вырастают минимум в 2 раза. Плюс завозные ингредиенты для переработки сказываются на цене.
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* Сыкымы
Re: Курс тенге не будет значительно влиять на цены - Сулейменов
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 428
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 07.09.18 - 18:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Хороший знак чтобы не верить в чудеса..

А я после этого:
Цитата:
￼ 211
(Только чтение)
Сообщений: 4297

- поверил... Аллилуйя!!!
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§ Добринцофф
Re: Курс тенге не будет значительно влиять на цены - Сулейменов
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6164
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 07.09.18 - 19:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот сказочник,На мунае сёдня дизель по 210 уже,а был по 195.
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§ alex_60
Курс тенге не будет значительно влиять на цены - Сулейменов
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1179
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.09.18 - 19:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
макроэкономические расчеты показывают.
такого не может быть.
Акишев, Сулейменов.
что то мне их даже жалко.
сделать то ничего не могут.
а то что говорят , через день оказывается..
совсем не так.

[Исправлено: alex_60, 07.09.2018 - 19:27]
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* Сыкымы
Re: Курс тенге не будет значительно влиять на цены - Сулейменов
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 428
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 08.09.18 - 01:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
а то что говорят , через день оказывается..
совсем не так

Давно уже люди воспринимают их высказывания со знаком "минус", т.е. в обратную сторону. Если "эти" говорят, что всё будет "ништяк", - то жди с точностью до наоборот.
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