Victor Yang Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра #76





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 10906

Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 18:37 Цитата: elektron:

Ну под соответствующими документами я подразумевал и установку в том числе



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35456&viewmode=flat&sortorder=0&start=75 Ну под соответствующими документами я подразумевал и установку в том числеИсточник:

Так это же будут документы на землю, а не на саму МАФ. А с памятником, исходя из статьи, будет два документа - на землю и на сам памятник.