Цитата: Menden1968:

вот в то время какой больше выхлоп был с отрубей или люков .Зара

В конце 90х был только один год, когда те, кто продавал отруби обогатились и стали миллионерами..

Благодаря газете Шанс, я встрял в эту струю и за полгода купил квартиру в самом центре Костаная..

Про люки не знаю,

Занимался сперва свиньями, попал, оттуда на отруби ушел, как говорится свиньи, хоть с ними и попал, стали катализатором отрубного бизнеса..

Заодно пахал в ресторанном бизнесе плюс пригласили в Казино..

Все это вкупе дало какие то плоды, и тогда я все бросил и ушел в свой маленький бизнес, подняв себе зарплату с пяти тысяч в месяц, потом до ста долларов в Казино и потом целых 40 тысяч в месяц на недвижимости..

С казино увольнялся 8 месяцев, не увольняли, еле ушел..

А вот люков там не было..

Железяки вообще не мое..

Спроси у этого, кто гнет понты что лупит своих клиентов..