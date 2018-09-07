Victor Yang На день одну из улиц перекроют в Костанае #4





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 10905

Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 17:29 Цитата: DENISKA:

Когда же появятся новость "открыты для движения улицы..."?????????



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778007&topic_id=35464&forumid=1#778007 Когда же появятся новость "открыты для движения улицы..."?????????Источник:

Когда морозы будут. Наверное.

Или ты хочешь новость "На один день открыта для проезда улица, где траншея с теплосетью ещё не зарыта"?



[Исправлено: Victor Yang, 07.09.2018 - 18:29]