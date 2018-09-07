pro100tak Re: Курс тенге не будет значительно влиять на цены - Сулейменов #5





(Пользователи) Сообщений: 198

Регистрация: 31.07.14 (Пользователи) Отправлено: - 18:03 Такой прямой корреляции быть не должно.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32225?1536321128

Ее почти нет там, где преобладает ручной труд в СХ (подворья с бычком или поросенком, 10-ю литрами молока, и то перекупщики поднимают), а там, где есть механизация с переработкой на оборудовании, которое не само по себе, а эл.энергию хочет, там-то растет (растет ГСМ, запчасти, само оборудование или техника и др и пр.). Потом получается, что примерно за каждые 5 лет цены вырастают минимум в 2 раза. Плюс завозные ингредиенты для переработки сказываются на цене.