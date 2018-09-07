/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ На день одну из улиц перекроют в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
На день одну из улиц перекроют в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33624
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.09.18 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Недоступной для проезда станет улица Краснопартизанская в границах улиц Фролова и Наримановская. Об этом сегодня, 7 сентября, сообщили в пресс-службе акима города.
Читать новость

§ 211
Re: На день одну из улиц перекроют в Костанае
211


(Только чтение)
Сообщений: 4297
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.09.18 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, такая улица еще есть?
Профайл

§ Гога
На день одну из улиц перекроют в Костанае
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 61
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 07.09.18 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О,ты карту ту то открой - там ещё столько интересных улиц найдешь , кроме Уской.
Профайл

§ DENISKA
Re: На день одну из улиц перекроют в Костанае
DENISKA


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6192
Регистрация: 22.10.11
Отправлено: 07.09.18 - 17:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда же появятся новость "открыты для движения улицы..."?????????
Профайл

§ Victor Yang
На день одну из улиц перекроют в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10904
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 07.09.18 - 17:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
DENISKA:
Когда же появятся новость "открыты для движения улицы..."?????????

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778007&topic_id=35464&forumid=1#778007

Когда морозы будут. Наверное.
Или ты хочешь новость "На один день открыта для проезда улица, где траншея с теплосетью ещё не зарыта"?

[Исправлено: Victor Yang, 07.09.2018 - 18:29]
Профайл

§ yudjin
Re: На день одну из улиц перекроют в Костанае
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5502
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 07.09.18 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
ты карту ту то открой - там ещё столько интересных улиц найдешь , кроме Уской.

неее...Заканыч удивляется шо еще ономасты не оргазмировали после переименования.
Профайл

§ Алиса
Re: На день одну из улиц перекроют в Костанае
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4334
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 07.09.18 - 18:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
ономасты не оргазмировали

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32224?1536323934

Юд, не сглазь :oops:
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 53, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 52
Зарегистрированные пользователи: alex_60

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 121
Пользователей: 2
Всего: 123

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх