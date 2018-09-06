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≡ Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33624
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.09.18 - 20:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аким района пояснил, что деньги на установку статуи были привлеченными – она обошлась предпринимателям в сумму около 1 млн тенге. Новый бронзовый батыр обойдется предпринимателям в сумму около 40 млн тенге.
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§ elektron
Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1879
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 07.09.18 - 18:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
соответствуищие документы?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35456&viewmode=flat&sortorder=0&start=60&1536323560

Ну под соответствующими документами я подразумевал и установку в том числе ;-)
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§ Victor Yang
Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10904
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 07.09.18 - 18:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Ну под соответствующими документами я подразумевал и установку в том числе

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35456&viewmode=flat&sortorder=0&start=75

Так это же будут документы на землю, а не на саму МАФ. А с памятником, исходя из статьи, будет два документа - на землю и на сам памятник.
Профайл
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