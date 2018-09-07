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§ NG.kz
Спрос на стационарные телефоны продолжает падать в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33624
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.09.18 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лидер по отказу от стационарных телефонов - Алматы. Там наблюдается уменьшение линий на 27,6%. В Костанайской же области спрос упал меньше всего - количество телефонных линий сократилось всего на 3,3%.
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* MedVed820607
Re: Спрос на стационарные телефоны продолжает падать в...
MedVed820607


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 84
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 07.09.18 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я бы тоже от стационара отказался если бы оптоволокно не забирали при этом. Нужен тупо ИЛ нет на оптоволокне, телефон нафиг не нужен. Но вынужден платить + 1500 за него.
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§ сайлау курманов
Re: Спрос на стационарные телефоны продолжает падать в...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2823
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 07.09.18 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я тоже хотел отказаться , но телеком бонусом дал две симки на алтел , интернет 4 гига и по 60 минут на все операторы. конечно не бесплатно , абонентскую оплату подняли на штуку
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§ Тот самый
Re: Спрос на стационарные телефоны продолжает падать в...
Тот самый


(Пользователи)
Сообщений: 25
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 07.09.18 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
MedVed820607:
Я бы тоже от стационара отказался если бы оптоволокно не забирали при этом. Нужен тупо ИЛ нет на оптоволокне, телефон нафиг не нужен. Но вынужден платить + 1500 за него.


Вы что-то путаете. Именно, что на медной линии раньше нельзя было отказаться от телефона и оставить только интернет, потому что на телефон всё вешалось. А оптическое подключение даже в их договоре идет под отдельным номером.
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§ alex_60
Спрос на стационарные телефоны продолжает падать в Казахстане
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1173
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.09.18 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
MedVed820607:
Но вынужден платить + 1500 за него.


в Кустанае 1006 тенге.
что хорошо, 999 тенге в месяц безлимит
на стационарные телефоны в России.
у кого родители там, родственники пожилые, удобно.
звони каждый день и сколько хочешь.
ну там есть какие то границы, не больше пяти часов в день вроде.
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§ Добринцофф
Re: Спрос на стационарные телефоны продолжает падать в...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6163
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 07.09.18 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У родителей мегалайн старт был 1999,с 1 сентября подняли до 2500.
Что интересно на оф.сайте казактелекома ценник 2299,однако по тел.160 симпатичная девушка под номером 57 , грустным голосом пояснила ,что не верьте глазам своим ,на сарае то же много чего написано,а раз она сказала 2500 значит 2500.

У меня 4699 тариф который мне вообще нафик не нужен,да всё времени нет сходить отказаться.
Кстати вот такие письма они рассылают своим клиентам

И всего то навсего несколько дней просрочил,а знаете почему?
Потому что вам страшно лишнюю копеечку закинуть,вы же обязательно этим воспользуетесь и какой нибудь мегого подключите или касперский за кучу денег.
Вообщем в топку косяктелеком.
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§ 211
Re: Спрос на стационарные телефоны продолжает падать в...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4297
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.09.18 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Помню раньше за стационары плюс межгород по 27 тысяч платил, то есть 200 баксов по тому курсу..
Сейчас сумасшедшие бабки..
Сейчас всего то 4500 за 4 стационара..
И то один подумываю еще снять, а на одном номер красивый, неохота отдавать..
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* Victor Yang
Re: Спрос на стационарные телефоны продолжает падать в...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10901
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 07.09.18 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
А оптическое подключение даже в их договоре идет под отдельным номером.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32221

Номер, может, и отдельный, но вот услугу интернета без услуги телефона предоставлять отказываются.
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