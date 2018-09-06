Kairat stayer Re: Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи... #63





(Полноправные пользователи) Сообщений: 189

Регистрация: 28.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:42 Цитата: Sniper:

вы до сих пор верите всему этому? Зачем казахам было вообще с кем то воевать? Если ихняя обширная территория всегда была зоной чьих то интересов. Вот эти всесильные и держали все под контролем. Дедушка рассказывал, что постоянно приходилось кочевать от одного места к другому. Пастбища затаптывались, зима подступала. А у них ни сена, ни дров. Пытались жить на всем готовом.



Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32216&start=45#comment_1 вы до сих пор верите всему этому? Зачем казахам было вообще с кем то воевать? Если ихняя обширная территория всегда была зоной чьих то интересов. Вот эти всесильные и держали все под контролем. Дедушка рассказывал, что постоянно приходилось кочевать от одного места к другому. Пастбища затаптывались, зима подступала. А у них ни сена, ни дров. Пытались жить на всем готовом.Источник:



Дедушка говорил? Ну в разные периоды по разному было. Я в Грузии служил в период союза, как-то в увольнении встретил грузина, тоже в возрасте-дедушку, спросил меня откуда, ответил из Казахстана, он говорит кипчак, отвечаю нет аргын. Он в ответ нет ты всё равно кипчак, повёл к себе домой, посадил на почётное место и рассказал как кипчаки при царе Давиде 4 им помогли в войне с превосходящими сельджуками, отстоят свои земли.