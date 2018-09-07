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§ NG.kz
Водителя такси оштрафуют за проезд по территории школы в Костанае
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33624
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.09.18 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Автомобиль, проезжающий по стометровке двора школы № 4, корреспонденты “НГ” увидели 4 сентября. В это время ученики занимались на уроке физкультуры. Водитель такси привлечен к административной ответственности.
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§ 211
Re: Водителя такси оштрафуют за проезд по территории школы в...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4297
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.09.18 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех..
Все дело в том, что водятелов такси крышуют силовики..
А вот этот понт то нужен что ли?
Пусть перед таксистом извинятся..
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§ пешеход
Re: Водителя такси оштрафуют за проезд по территории школы в...
пешеход


(Пользователи)
Сообщений: 88
Регистрация: 18.08.16
Отправлено: 07.09.18 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Знаю этот район и там где едет автомобиль не находится на территории школы. Этот стадион относился вроде как к клубу "Спартак", а школа его использовала. Если это была бы территория школы, то ее огородили бы, облагородили. Деньги наверное выделяют на обустройство территории. А то убирать ее не убирают. говорят это не их территория, а тут видите ли притязания пошли. Там кажется еще с этой дороги въезды в дома есть.
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