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≡ Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33624
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.09.18 - 20:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аким района пояснил, что деньги на установку статуи были привлеченными – она обошлась предпринимателям в сумму около 1 млн тенге. Новый бронзовый батыр обойдется предпринимателям в сумму около 40 млн тенге.
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§ 211
Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4297
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.09.18 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Некоторые люди со своим пророссийским шовинизмом, вы

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777990&topic_id=35456&forumid=1&1536312823

А ты тут не провоцируй.
Это тут причем?
Тут за памятник тема и не нужно свои фантазии сыпать и распространяться..
Иди и скажи Это Бибигуль..
Нам то это зачем?
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§ alex_60
Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1173
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.09.18 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Батыры Кобланды и Шакшак Жанибек существовали, если не хочешь учить историю


Адам и Ева первые были. учи историю.
эти батыры. ты их видел? может они твоего предка убили, а ты не знаешь.
молчи уж лучше.
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§ alex_60
Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1173
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.09.18 - 15:40
Комментарий удален модератором.
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§ Kairat stayer
Re: Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи...
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 189
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 07.09.18 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
вы до сих пор верите всему этому? Зачем казахам было вообще с кем то воевать? Если ихняя обширная территория всегда была зоной чьих то интересов. Вот эти всесильные и держали все под контролем. Дедушка рассказывал, что постоянно приходилось кочевать от одного места к другому. Пастбища затаптывались, зима подступала. А у них ни сена, ни дров. Пытались жить на всем готовом.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32216&start=45#comment_1


Дедушка говорил? Ну в разные периоды по разному было. Я в Грузии служил в период союза, как-то в увольнении встретил грузина, тоже в возрасте-дедушку, спросил меня откуда, ответил из Казахстана, он говорит кипчак, отвечаю нет аргын. Он в ответ нет ты всё равно кипчак, повёл к себе домой, посадил на почётное место и рассказал как кипчаки при царе Давиде 4 им помогли в войне с превосходящими сельджуками, отстоят свои земли.
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* Sniper
Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 409
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 07.09.18 - 15:43
Комментарий удален модератором.
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§ 211
Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4297
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.09.18 - 15:43
Комментарий удален модератором.
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§ Kairat stayer
Re: Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи...
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 189
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 07.09.18 - 15:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Адам и Ева первые были. учи историю.
эти батыры. ты их видел? может они твоего предка убили, а ты не знаешь.
молчи уж лучше.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32216&start=60#comment_1


Не проявляя уважения к оппонентам, не стоит рассчитывать в ответ на уважительное отношение к себе. Конструктивно диалог не можешь вести, тогда о чем с тобой можно говорить.
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§ Trueman4400
Re: Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи...
Trueman4400


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 147
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 07.09.18 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Если Вы настолько не образованы в вопросе истории, то смысл Вам все это обсуждать.
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§ alex_60
Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1173
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.09.18 - 16:22
Комментарий удален модератором.
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§ alex_60
Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1173
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.09.18 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
наплакался уже в жилетку.
видим результаты.
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§ alex_60
Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1173
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.09.18 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
колоколова пришла, сразу видно хамам раздолье.
ластик взяла.
ну как же таксиста загнали в угол.
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* Sniper
Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 409
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 07.09.18 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не пойму, к чему это раставляние каменных идолов? История давно написана. Теперь каждый видит ее по своему. В Комсомольце хоть есть питьевая вода? По весне, заезжал туда. Колонки не работали. Люди открывали люки и черпали воду прямо из колодца. Не стал пить чай из такой воды.Вот куда надо тратить деньги бюджетные.
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