211 Курс тенге не будет значительно влиять на цены - Сулейменов #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4295

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:26 Цитата: olegggon:

Хороший знак что ещё больше людей будут в нищету уходить???? 🤪



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777986&topic_id=35463&forumid=1&1536312285 Хороший знак что ещё больше людей будут в нищету уходить???? 🤪Источник:

Хороший знак чтобы не верить в чудеса..

Ну давно и это я говорил, нужно было делать 420, лучше сразу быть плохим, чем все равно потом остаться им..

Так жы хоть стабфонд немного больше сохранили..