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§ NG.kz
Курс тенге не будет значительно влиять на цены - Сулейменов
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33624
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.09.18 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Колебания курса оказывают эффект на продовольственную корзину, но значительного влияния на рыночные цены не будет, заверил министр национальной экономики Тимур Сулейменов.
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§ Йцукен
Re: Курс тенге не будет значительно влиять на цены - Сулейменов
Йцукен


(Пользователи)
Сообщений: 19
Регистрация: 25.05.18
Отправлено: 07.09.18 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну все побежали опустошать полки магазинов
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§ 211
Re: Курс тенге не будет значительно влиять на цены - Сулейменов
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4295
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.09.18 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и хорошо что курс немного поднялся, сколько ждать то можно было..
Ну а товары..
Уже повышаются, по крайней мере вместо скидок начали предлагать уже рассрочку..
Хороший знак, что на процентов 20 будет все дорожать.
Ждем нового года , там то попробуют что то..
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§ olegggon
Re: Курс тенге не будет значительно влиять на цены - Сулейменов
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 916
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 07.09.18 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Хороший знак, что на процентов 20 будет все дорожать

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32225


Для кого хотелось бы знать это хороший знак. Хороший знак что ещё больше людей будут в нищету уходить???? 🤪
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§ 211
Курс тенге не будет значительно влиять на цены - Сулейменов
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4295
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.09.18 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
olegggon:
Хороший знак что ещё больше людей будут в нищету уходить???? 🤪

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777986&topic_id=35463&forumid=1&1536312285

Хороший знак чтобы не верить в чудеса..
Ну давно и это я говорил, нужно было делать 420, лучше сразу быть плохим, чем все равно потом остаться им..
Так жы хоть стабфонд немного больше сохранили..
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