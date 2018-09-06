Kairat stayer Re: Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи... #59





(Полноправные пользователи) Сообщений: 187

Регистрация: 28.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:30 Цитата: alex_60:

а зачем их вообще ставят?

про которых ничего неизвестно.

никто их не видел. уровень сказок.

а у Кустаная есть основатели города. конкретные люди.

им не ставят.

у них видишь ли фио не проходит.



Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32216&start=45&1536310957 а зачем их вообще ставят?про которых ничего неизвестно.никто их не видел. уровень сказок.а у Кустаная есть основатели города. конкретные люди.им не ставят.у них видишь ли фио не проходит.Источник:



Никто же не думал, что Союз развалиться, основателям города почему при СССР памятники не поставили? Ты же не манна небесная, зачем голословно озвучиваешь? Батыры Кобланды и Шакшак Жанибек существовали, если не хочешь учить историю страны, обычаи и традиции коренного населения, никто тебя не заставляет. Тем более ты неоднократно озвучивал, что казахский язык тебе не нужен и не будешь его изучать, на что я тебе отвечал не учи, никто не заставляет. Но потом, как и сейчас, сам же будешь жаловаться на непонимание. Вопрошать зачем Батыров ставят? Поставят бронзового Батыра Карабалыка, мы возрождаем свои традиции, обычаи, язык, увековечиваем Батыров и.т.д. ничего негативного в этом нет. Ну и другим народам говорим учите свои языки, соблюдайте традиции и обычаи. Немножко не по теме, сам же буквально недавно неоднократно говорил, что других национальностей кроме коренного много, неужели ты не понимаешь, что это временно, смотри вику за область количество автохтонов растёт, других снижается, всем надо жить дружно.