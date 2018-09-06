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≡ Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33624
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.09.18 - 20:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аким района пояснил, что деньги на установку статуи были привлеченными – она обошлась предпринимателям в сумму около 1 млн тенге. Новый бронзовый батыр обойдется предпринимателям в сумму около 40 млн тенге.
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* alex_60
Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1167
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.09.18 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
в этой ветке ничего не озвучивал


еще не вечер.
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* Kairat stayer
Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 187
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 07.09.18 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
Кайрке, даю хорошую подсказку. На выезде из города стоят статуи верблюдов и пасущихся лошадок. Закажите в Астане два десятка человечков и рассадите по животным. Будет здорово.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35456&viewmode=flat&sortorder=0&start=30


Спасибо за подсказку, но вы не путайте степь с пустыней, какие еще верблюды? Речь выше шла за передовой отряд, цели разные преследовались, может быть рекогносцировка (разведка для получения сведений о противнике, производимая лично военно начальником) или уточнение деталей будущего сражения на местности, чтобы не привлекать внимания, маленькой группой. Тем более, в те времена передовой отряд на верблюдах не передвигался, с Батыром во главе. Человечков можно конечно рассадить, тогда это могут быть тыловики или какой-нибудь обоз на верблюдах с провиантом и пасущимися лошадьми для согыма, повседневного бесбармака или резерв.
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* Kairat stayer
Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 187
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 07.09.18 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
еще не вечер.


По теме речь веди, оракул, жрец, Нострадамус доморощенный.
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* alex_60
Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1167
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.09.18 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
оракул, жрец, Нострадамус доморощенный.


какие познания . какие слова знаем.
повторюсь, умище поперло вдруг. у вас.
по теме давай.
тут тема про сказочных батыров.
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* Sniper
Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра
Sniper


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Сообщений: 407
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 07.09.18 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
ий о противнике, производимая лично военно начальником) или уточнение деталей будущего сражения на местности, чтобы не привлекать внимания, маленькой группой. Тем более, в те времена передовой отряд на верблюдах не передвигался, с Батыром во главе.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777962&topic_id=35456&forumid=1#777962

вы до сих пор верите всему этому? Зачем казахам было вообще с кем то воевать? Если ихняя обширная территория всегда была зоной чьих то интересов. Вот эти всесильные и держали все под контролем. Дедушка рассказывал, что постоянно приходилось кочевать от одного места к другому. Пастбища затаптывались, зима подступала. А у них ни сена, ни дров. Пытались жить на всем готовом.
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* Kairat stayer
Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 187
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 07.09.18 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
повторюсь, умище поперло вдруг. у вас.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35456&viewmode=flat&sortorder=0&start=45&1536305261


По теме ты особо ничего и не озвучивал, выше указал же, не возбуждай ненависть.
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* alex_60
Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1167
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.09.18 - 13:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
Кайрке, даю хорошую подсказку. На выезде из города стоят статуи верблюдов и пасущихся лошадок. Закажите в Астане два десятка человечков и рассадите по животным. Будет здорово.


шире надо смотреть. туризм же указано развивать.
надо на этом месте сделать действующий аул, с жителями, животными.
кумыс, чай, дастархан. шужук. курт.
ориентир для примера. - деревня бедуинов в Египте, куда возят туристов,
те фотографируются, покупают сувениры. пробуют их пищу.
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* alex_60
Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1167
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.09.18 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Ты пожалуйста ненависть не возбуждай,///

///, выше указал же, не возбуждай ненависть//

что то у тебя направление мысли не в ту сторону.
а не ты ли этими словами делаешь это?
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* Sniper
Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 407
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 07.09.18 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
шире надо смотреть. туризм же указано развивать.
надо на этом месте сделать действующий аул, с жителями, животными.
кумыс, чай, дастархан. шужук. курт.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777966&topic_id=35456&forumid=1#777966

опоздал с советом. Смотрел телепередачу. Привозят иностранных туристов на микроавтобусе в горную местность. А там ни магазина, ни больницы, ничего нет. Гиды водят по заброшенным местам, скалам, по берегам речушек. Потом изрядно проголодавшиеся туристы вваливаются в чью то хату. Где поднаторевший в этих делах хозяйн предлагает отведать бешбармак. Естественно за деньги, по своему курсу. Через несколько часов вся семья и туристы садятся покушать. Чем бог послал. Скромненько отобедав, не будут же культурные люди объедать многодетную семью. Потом на этом же микроавтобусе туристы возвращаются в город. Где какой то Каскелен раем земным покажется измотанным людям.
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* Kairat stayer
Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 187
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 07.09.18 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
шире надо смотреть. туризм же указано развивать.
надо на этом месте сделать действующий аул, с жителями, животными.
кумыс, чай, дастархан. шужук. курт.
ориентир для примера. - деревня бедуинов в Египте, куда возят туристов,
те фотографируются, покупают сувениры. пробуют их пищу.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777964&topic_id=35456&forumid=1#777964


В заметке про туризм речь не идёт, за памятники разговор ведём, быть бронзовому Батыру!

Фотографирование всех желающих возле памятников с верблюдами можно конечно организовать, если прототипом тебя и аксакала ака, который подсказками занимается, из качественного железобетона слепить доящих верблюдов, чтобы современем не треснули и не рассыпались.

[Исправлено: Kairat stayer, 07.09.2018 - 14:07]
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* alex_60
Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1167
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.09.18 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
В заметке про туризм речь не идёт, за памятники разговор ведём, быть бронзовому Батыру!


а зачем их вообще ставят?
про которых ничего неизвестно.
никто их не видел. уровень сказок.
а у Кустаная есть основатели города. конкретные люди.
им не ставят.
у них видишь ли фио не проходит.
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§ 211
Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4295
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.09.18 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
зачем их вообще ставят?

По моему это тебя интересовать должно в последнюю очередь, раз не знаешь наших батыров, это только твои проблемы и не мешай нам решать самим..
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* yudjin
Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5501
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 07.09.18 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
ну Архимед же замечания сделал,

дык в этом вся суть батырной эпопеи... выслужиться перед барином
Не понравился пегасному эстету внешний вид - ЗАМЕНИТЬ... и плевать, кто-что до него делал и на какие средства.
нужно на кресле усидеть, а предпринимателей в рамках рухнамы можно и нагнуть...
цена конечно парадоксально контрастирует с доходами простых колхозников, но разве их волнует, когда на кону или на коне низкий рейтинг.

Цитата:
alex_60:
а зачем их вообще ставят?

забатырить территорию... для устрашения соседей и всех възжающих.
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* alex_60
Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1167
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.09.18 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мля..

из нг.
///Бибигуль АЛДАМЖАР,
- Некоторые люди со своим пророссийским шовинизмом, вы сидите не у себя, - заявила она. - 25 лет прошло. Чего вы боитесь, казахи?///

///Ерлан кричал в адрес Андрея: «Он же русский, он что, в Костанае что-то решать хочет? ///

решальшик номерной не боится тут говорить так , потому что он сексот.
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* Kairat stayer
Re: Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи...
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 187
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 07.09.18 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
а зачем их вообще ставят?
про которых ничего неизвестно.
никто их не видел. уровень сказок.
а у Кустаная есть основатели города. конкретные люди.
им не ставят.
у них видишь ли фио не проходит.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32216&start=45&1536310957


Никто же не думал, что Союз развалиться, основателям города почему при СССР памятники не поставили? Ты же не манна небесная, зачем голословно озвучиваешь? Батыры Кобланды и Шакшак Жанибек существовали, если не хочешь учить историю страны, обычаи и традиции коренного населения, никто тебя не заставляет. Тем более ты неоднократно озвучивал, что казахский язык тебе не нужен и не будешь его изучать, на что я тебе отвечал не учи, никто не заставляет. Но потом, как и сейчас, сам же будешь жаловаться на непонимание. Вопрошать зачем Батыров ставят? Поставят бронзового Батыра Карабалыка, мы возрождаем свои традиции, обычаи, язык, увековечиваем Батыров и.т.д. ничего негативного в этом нет. Ну и другим народам говорим учите свои языки, соблюдайте традиции и обычаи. Немножко не по теме, сам же буквально недавно неоднократно говорил, что других национальностей кроме коренного много, неужели ты не понимаешь, что это временно, смотри вику за область количество автохтонов растёт, других снижается, всем надо жить дружно.
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