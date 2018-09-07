Добринцофф Re: Спрос на стационарные телефоны продолжает падать в... #5





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6163

Регистрация: 16.05.11 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 13:32 У родителей мегалайн старт был 1999,с 1 сентября подняли до 2500.

Что интересно на оф.сайте казактелекома ценник 2299,однако по тел.160 симпатичная девушка под номером 57 , грустным голосом пояснила ,что не верьте глазам своим ,на сарае то же много чего написано,а раз она сказала 2500 значит 2500.



У меня 4699 тариф который мне вообще нафик не нужен,да всё времени нет сходить отказаться.

Кстати вот такие письма они рассылают своим клиентам



И всего то навсего несколько дней просрочил,а знаете почему?

Потому что вам страшно лишнюю копеечку закинуть,вы же обязательно этим воспользуетесь и какой нибудь мегого подключите или касперский за кучу денег.

Вообщем в топку косяктелеком.