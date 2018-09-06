Kairat stayer Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра #46





(Полноправные пользователи) Сообщений: 184

Регистрация: 28.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:04 Цитата: Sniper:

Кайрке, даю хорошую подсказку. На выезде из города стоят статуи верблюдов и пасущихся лошадок. Закажите в Астане два десятка человечков и рассадите по животным. Будет здорово.



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35456&viewmode=flat&sortorder=0&start=30 Кайрке, даю хорошую подсказку. На выезде из города стоят статуи верблюдов и пасущихся лошадок. Закажите в Астане два десятка человечков и рассадите по животным. Будет здорово.Источник:



Спасибо за подсказку, но вы не путайте степь с пустыней, какие еще верблюды? Речь выше шла за передовой отряд, цели разные преследовались, может быть рекогносцировка (разведка для получения сведений о противнике, производимая лично военно начальником) или уточнение деталей будущего сражения на местности, чтобы не привлекать внимания, маленькой группой. Тем более, в те времена передовой отряд на верблюдах не передвигался, с Батыром во главе. Человечков можно конечно рассадить, тогда это могут быть тыловики или какой-нибудь обоз на верблюдах с провиантом и пасущимися лошадьми для согыма, повседневного бесбармака или резерв.