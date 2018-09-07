alex_60 Спрос на стационарные телефоны продолжает падать в Казахстане #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1163

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:09 Цитата: MedVed820607:

Но вынужден платить + 1500 за него.



в Кустанае 1006 тенге.

что хорошо, 999 тенге в месяц безлимит

на стационарные телефоны в России.

у кого родители там, родственники пожилые, удобно.

звони каждый день и сколько хочешь.

ну там есть какие то границы, не больше пяти часов в день вроде.