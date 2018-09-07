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§ NG.kz
Спрос на стационарные телефоны продолжает падать в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33619
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.09.18 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лидер по отказу от стационарных телефонов - Алматы. Там наблюдается уменьшение линий на 27,6%. В Костанайской же области спрос упал меньше всего - количество телефонных линий сократилось всего на 3,3%.
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§ MedVed820607
Re: Спрос на стационарные телефоны продолжает падать в...
MedVed820607


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 84
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 07.09.18 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я бы тоже от стационара отказался если бы оптоволокно не забирали при этом. Нужен тупо ИЛ нет на оптоволокне, телефон нафиг не нужен. Но вынужден платить + 1500 за него.
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§ сайлау курманов
Re: Спрос на стационарные телефоны продолжает падать в...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2823
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 07.09.18 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я тоже хотел отказаться , но телеком бонусом дал две симки на алтел , интернет 4 гига и по 60 минут на все операторы. конечно не бесплатно , абонентскую оплату подняли на штуку
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§ Тот самый
Спрос на стационарные телефоны продолжает падать в Казахстане
Тот самый


(Пользователи)
Сообщений: 25
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 07.09.18 - 13:05
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§ alex_60
Спрос на стационарные телефоны продолжает падать в Казахстане
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1163
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.09.18 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
MedVed820607:
Но вынужден платить + 1500 за него.


в Кустанае 1006 тенге.
что хорошо, 999 тенге в месяц безлимит
на стационарные телефоны в России.
у кого родители там, родственники пожилые, удобно.
звони каждый день и сколько хочешь.
ну там есть какие то границы, не больше пяти часов в день вроде.
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