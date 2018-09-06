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≡ Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33618
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.09.18 - 20:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аким района пояснил, что деньги на установку статуи были привлеченными – она обошлась предпринимателям в сумму около 1 млн тенге. Новый бронзовый батыр обойдется предпринимателям в сумму около 40 млн тенге.
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§ alex_60
Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1159
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.09.18 - 10:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
в архитектуре и истории, в целом слабо разбираешься.


да куда нам, которые .
это только вы вдруг разбираться стали.
умище с какого то перепугу выросло в разы.
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§ Trueman4400
Re: Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи...
Trueman4400


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Сообщений: 146
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 07.09.18 - 10:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Уж если хотите по факту, извольте. Здесь много рассуждают на какие это деньги и зачем это надо? И если продолжить Вашу любимую тему рухани, то здесь прослеживается позиция заботы о наследии и истории. В чем суть: памятник пришел в состояние технической негодности, его заменят на другой. Это обсуждалось, не было большим секретом. Новый памятник уже навечно будет связан с именем деда Оралбекова. Он заботился об этом же, в том же ключе - 550 летие ханства. Будет инфраструктура подведена к нему. Цели здесь совпадают. А что качается финансов, так бизнесмены вложились и в старый и новый памятник. Не хотели бы, не заставили. Еще раз приведу пример, когда строили памятник в Костанае Шакшак Жанибеку, не было принудиловки. Люди сами жертвовали в созданный общественный фонд, считая это хорошим вложением для своего имени и своей истории. Меценатство это вещь духовного порядка, а не меркальтильного.
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§ Sniper
Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра
Sniper


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Сообщений: 404
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 07.09.18 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
а еще его соратников, хотя бы передовой отряд состоящий из трёх, четырёх и более всадников.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777934&topic_id=35456&forumid=1#777934

Кайрке, даю хорошую подсказку. На выезде из города стоят статуи верблюдов и пасущихся лошадок. Закажите в Астане два десятка человечков и рассадите по животным. Будет здорово.
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§ Kairat stayer
Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 181
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 07.09.18 - 10:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
да куда нам,


А что не так? Памятник первоцелинникам состоит из множества фигур, открыт в 1984 году, вот так надо.
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§ Trueman4400
Re: Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи...
Trueman4400


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Сообщений: 146
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 07.09.18 - 10:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Здесь, друг мой, не результат важен, а умение вести диалог. В этом смысле у Вас хорошо получается, есть мнение мое и еще неправильное.
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§ Trueman4400
Re: Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи...
Trueman4400


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Сообщений: 146
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 07.09.18 - 10:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
И уж приведу Вам полную цитату Жванецкого, которого обожаю, а не отрывки. Она для меня в этом контексте имеет не прямое значение, а объясняет сам механизм этого форума:
Ум — это не эрудиция, не умение влезть в любую беседу, наоборот, или, как сказал один премьер, отнюдь. Ум не означает умение поддерживать разговор с учеными. Если ты умный, ты поймешь, что ты ничего не понимаешь. Ум часто говорит молча. Ум чувствует недостатки или неприятные моменты для собеседника и обходит их. Ум предвидит ответ и промолчит, если ему не хочется это услышать. И вообще, ум что-то предложит.

Глупость не предлагает. Глупость не спрашивает. Глупость объясняет. В общем, с умным лучше. С ним ты свободен и ленив. С дураком ты все время занят. Ты трудишься в поте лица. Он тебе возражает и возражает… Ибо он уверен! И от этих бессмысленных возражений ты теряешь силу, выдержку и сообразительность, которыми так гордился. С дураком ты ни в чем не можешь согласиться. И чувствуешь, какой у тебя плохой характер. Поэтому отдохни с умным! Отдохни с ним, милый! Умоляю!»

Михаил Жванецкий
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§ Sniper
Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра
Sniper


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Сообщений: 404
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 07.09.18 - 10:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Trueman4400:
так бизнесмены вложились и в старый и новый памятник. Не хотели бы, не заставили

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777938&topic_id=35456&forumid=1#777938

не суди о жизни, не прожив ее. Кустанайский район решил заново отстроить с нуля поселок какого то общественного деятеля. Разослали по почте рекомендуемые суммы пожертвований. Не сработало. Бухгалтер с районной налоговой инспекции звонит. Не принимают годовой отчет без квитанции пожертвованной суммы. Причем теперь в двойном размере. Пеню, наверное насчитали. )))) Пришлось отдать задаром 500 долларов. Поселок потом снова развалился. Не нашлось дураков покупать по 15 тонн угля на эти хоромы. :-) :-( :-( :lol: 8-) :oops: :-x
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§ alex_60
Re: Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1159
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.09.18 - 10:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Trueman4400:
Михаил Жванецкий


подтверждение тому что сказал выше.
диагноз подтверждаю.
тут тема по сказочных батыров,
которые стоят уже на каждом углу.
причем тут этот юморист.
ну ладно бы Алдар -Косе приплел. я бы понял.
а тут десять постов с упоминанием русского юмориста.
к бегуну то уже привыкли, он как что, на соседей сразу.
в полку прибыло короче говоря.
да и еще один писатель.
в двух полках будешь служить.
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§ Trueman4400
Re: Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи...
Trueman4400


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Сообщений: 146
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 07.09.18 - 11:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
а что русские юмористы под запретом? И что должно стоять на каждом углу, Наполеоны может? И если Вы, сударь, служите, то я не имею к этому отношения!
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* Сыкымы
Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра
Сыкымы


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Сообщений: 421
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 07.09.18 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Trueman4400:

Посмотрев видео и прочитав соответствущее пояснение акима, в это
Цитата:
Trueman4400:
памятник пришел в состояние технической негодности

уже слабо верится.
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