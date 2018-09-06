Trueman4400 Re: Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи... #35





(Полноправные пользователи) Сообщений: 146

Регистрация: 12.01.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:42 Цитата: alex_60:

И уж приведу Вам полную цитату Жванецкого, которого обожаю, а не отрывки. Она для меня в этом контексте имеет не прямое значение, а объясняет сам механизм этого форума:

Ум — это не эрудиция, не умение влезть в любую беседу, наоборот, или, как сказал один премьер, отнюдь. Ум не означает умение поддерживать разговор с учеными. Если ты умный, ты поймешь, что ты ничего не понимаешь. Ум часто говорит молча. Ум чувствует недостатки или неприятные моменты для собеседника и обходит их. Ум предвидит ответ и промолчит, если ему не хочется это услышать. И вообще, ум что-то предложит.



Глупость не предлагает. Глупость не спрашивает. Глупость объясняет. В общем, с умным лучше. С ним ты свободен и ленив. С дураком ты все время занят. Ты трудишься в поте лица. Он тебе возражает и возражает… Ибо он уверен! И от этих бессмысленных возражений ты теряешь силу, выдержку и сообразительность, которыми так гордился. С дураком ты ни в чем не можешь согласиться. И чувствуешь, какой у тебя плохой характер. Поэтому отдохни с умным! Отдохни с ним, милый! Умоляю!»



Михаил Жванецкий