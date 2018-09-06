211 Пункты приема металла проверили сотрудники ГКП "Костанай-Су" и полицейские в Костанае #7





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4285

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 03:02 Цитата: Сыкымы:

Мдааа, такие "бизнесмены" не брезгуют ничем...

Ни один, ни один в мире бизнесмен не брезгует деньгами, а именно своим бизнесом, который и создается ради денег..

Что, рестораны не обслуживают убийц или педофилов и не принимают от них деньги?

Парикмахерские?

Таксисты?

Работники аэрофлота, пассажироперевозок и других услуг, не обслуживают последних наркот ради бабла?

Ну слушай, если они будут бить каждого нарушевшего правила в жизни клиента, и клиентов то не будет на 100 процентов, кроме разве что детишек до трех лет..

Это бизнес, и ты его создал ради денег, а деньги никак не пахнут..

Тот же могильщик, выручивщий за это какие то деньги, пойдет в бизнесмену за водярой и хлебом в магазин, а может школяра своего на базар потащит и купит ему тетрадей..

Что, бизнесмены скажут так - Не продадим, давай декларацию на бабло?

В банк отнесет долги перекрыть, банк тоже не возьмет?

Да уш..

Вот это отпад..

Какое Глупейшество..